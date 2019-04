Consilierii locali vor salarii majorate la Primăria Târgu Jiu! Romanescu: „În 3 ani vom funcționa doar pentru asigurarea salariilor”

Aleșii locali din Târgu Jiu sunt din nou la cuțite. De vină sunt de această dată salariile angajaților primăriei. Doi consilieri locali și viceprimarul Aurel Popescu au inițiat un proiect de hotărâre prin care cer majorarea lefurilor cu 10%, însă primarul Marcel Romanescu nici nu vrea să audă de așa ceva. Romanescu amenință din nou cu o dezbatere publică și spune că în maxim 3 ani primăria va ajunge să cheltuiască tot bugetul doar pe salariile angajaților.

Potrivit datelor afișate pe pagina de Internet a Primăriei Târgu Jiu, salariile angajaților la 31 martie 2019 erau unele de invidiat. Primarul Marcel Romanescu are o indemnizație lunară brută de 18.720 lei, iar cei doi viceprimari de 16.640 lei. Șefii de servicii și directorii au și ei salarii de peste 7.000 de lei brut, la care se adaugă sporul de 15%. Primarul spune că angajații primesc deja normă de hrană și vouchere de vacanță, iar o altă majorare nu ar putea fi suportată de bugetul local. „Vineri a fost depus un proiect de hotărâre de către domnul Aurel Popescu, domnul Edi Lădaru și domnul Butan de majorare a tuturor salariilor cu 10%. Nimeni în acest moment nu își poate imagina asta. Nu cred că există unitate administrativ-teritorială pe raza României. Dacă există ei vor găsi undeva o localitate în care se majorează cu 10%, eu mă mut în localitatea respectivă. Cum să majorezi salariile, în condițiile în care ne zbatem să găsim resurse pentru a asigura cofinanțarea investițiilor? Vor să își atragă un pol pentru susținerea pe viitor a angajaților din Primăria Târgu Jiu. Poate merg domnii Lădaru și Popescu la Guvern și identifică sume pe care să ni le acorde bugetul de stat pentru creșterea salariilor”.

Salariu majorat doar pentru primar

Deși chiar Marcel Romanescu s-a ales cu o majorare de 20% a salariului începând cu ianuarie 2019, potrivit legii, iar la cei 18.720 de lei se adaugă o majorare de 25% pe motiv că primăria derulează proiecte europene, primarul spune că pentru subalterni nu au mai rămas bani la buget. „Mă gândesc serios să fac o dezbatere publică cu cetățenii din Târgu Jiu pe acest subiect să vedem exact. După ce văd că există o crasă subfinanțare în ceea ce privește investițiile, să vii acum cu creștere de 10% pentru tot ce înseamnă aparatul primăriei, vreo 550 de angajați, e prea mult. Nu avem de unde suporta aceste creșteri salariale. Am avut o discuție cu sindicatele și le-am explicat că dacă mergem în acest ritm de creștere a salariilor, în maxim 3 ani vom funcționa doar pentru asigurarea salariilor. În afară de noi, cei care suntem angajați în Primăria Târgu Jiu, nu vom mai putea face nimic, nici salubritate, nici investiții, nici utilități”, a mai spus Marcel Romanescu.

Disponibilizări la Primăria Târgu Jiu?

Primarul a explicat și care ar fi varianta restructurărilor de personal. „Știți că restructurările se fac la propunerea primarului cu votul consiliului local. Nu îmi mai asum astfel de lucruri. Am încercat acum trei luni să elimin 5 funcții de conducere de la Poliția Locală. Dacă nu au fost de acord cu asta, vă imaginați vreodată că vor înțelege problemele prin care trece primăria? Electoral îi pot înțelege pe consilieri, însă dacă am merge în acest ritm, cu creștere de 10% în fiecare an, în maxim 3 ani Primăria Târgu Jiu ar avea buget doar pentru salarii, în rest, Dumnezeu cu mila”.