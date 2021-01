Constructorul de la Lainci, așteptat să își deruleze obligațiile contractuale

Un nou termen de finalizare pentru Podul de la Lainici. Potrivit parlamentarului USR PLUS, Radu Miruță, investiția trebuie finalizată anul acesta. Deputatul amenință că va trece lunar prin șantier, cu atât mai mult cu cât Ministerul Transporturilor a revenit în portofoliul celor de la

Noul termen oficial pentru finalizarea lucrării Pod Lainici este octombrie 2021.“Acum un an si jumatate am vorbit despre problema podului de la Lainici si multe intrebari trimise apoi oficial, ramaneau ingropate la minister. De 13 ani, poarta de intrare in judetul Gorj dinspre Europa de vest a fost tinuta inchisa pentru traficul greu din cauza podului peste raul Jiu din zona Lainici. Horatiu Cosma, omul care stie la orice ora din noapte situatia tuturor proiectelor de infrastructura rutiera din tara, a fost ieri numit secretar de stat in Minsterul Transporturilor, in echipa ministrului Catalin Drula.L-am contactat aseara pentru situatia podului de peste Jiu, care face ca transportatorii incarcati sa ocoleasca de la A1 (Deva) pana la Tg Jiu 150km si despre care s-au spus tot felul de povesti care doar scuzau dezinteresul fata de zona judetului Gorj. „Misterul” din cauza caruia de 13 ani acest pod tine Gorjul izolat si comunicarea intepenita pe acest subiect din toate partile, are astazi un termen concret de finalizare: octombrie 2021.Se tine coordonat legatura cu firma Freymon care a solicitat amanarea inceperii lucrarii la pod pana in martie 2021, avand obligatia sa finalizeze lucrarea si sa dea noul pod in circulatie pana in octombrie. Voi trece lunar prin acel santier pentru a monitoriza stadiul lucrarilor si a sesiza cea mai mica abatere de la calendar.Din acelasi contract face parte si parcarea de la Lainici, unde constructorul este asteptat sa isi deruleze obligatiile contractuale”, a transmis deputatul Radu Miruță.