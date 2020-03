Containere lângă unitățile spitalicești. Popescu: „Prin achiziționarea acestor containere să reușim să facem un triaj epidemiologic în afara camerelor de gardă”

Autoritățile județene cumpără containere pentru a evita aglomerația în Secția de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu. Cum epidemia de coronavirus a luat proporții, conducerea județului încearcă să evite pe cât posibil răspândirea virusului. 5 spații destinate controlului epidemiologic vor fi amplasate în vecinătatea spitalului.

Numărul bolnavilor de coronavirus a început să crească ușor și în România. În județ momentan nu a mai fost confirmat niciun caz însă, chiar și așa autoritățile rămân în alertă. Ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare aleșii județeni și-au dat votul pentru un proiect de hotărâre ce viza achiziționarea unor containere medicale. „Decizia a fost discutată cu conducerea spitalului cu cadrele medicale, astfel încât, în perioada următoare, prin achiziționarea acestor containere să reușim să facem un triaj epidemiologic în afara camerelor de gardă sau secțiilor de primiri urgențe. Este necesar, pentru că ne pregătim pentru un val de oameni care vor veni spre spital fără a mai suna la 112 sau fără a mai trece pe la medicul de familie/ medicul epidemiolog, și, atunci, trebuie să fim pregătiți pentru ca cetățeanul să nu intre direct în Camera de gardă dar, să poată fi consultat, și, în funcție de diagnostic să fie direcționat către secția de Boli Infecțioase sau, după caz, altă secție din spital”, a declarat președintele Cosmin Popescu.

Italia, luată exemplu

Șeful județului susține că ideea de a achiziționa aceste module vine în urma unor discuții purtate cu mai multe persoane competente. Inclusiv în Italia se merge pe tiraj epidemiologic. „În primă fază vom achiziționa 5 containere care vor fi montate în apropierea spitalului, în cele trei localii din strada Progresului, Tudor Vladimirescu și Pasarelă. Vorbim de o investiție de peste un miliard de lei. Am avut discuții și în țara cu alți colegi, am văzut cum s-a procedat în Italia și am ajuns la concluzia că doar așa evităm să punem în pericol tot personalul care lucrează pe secțiile Spitalului”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.