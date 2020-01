Contorizare individuală pentru consumatorii UATTA Motru

Conducerea UATTA Motru vrea contorizare individuală pentru fiecare consumator. Mihai Țurlea susține că la ora actuală societatea are pierderi mari de pe urma plății paușal și își dorește o evidență clară pe consum.

Noua conducere a Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru știe cum să aducă bani în visteria unității. Pe viitor pentru a evita pierderile, toți consumatorii vor fi contorizați. „Încercăm să implementăm un program de contorizare a consumului de energie termică începând cu marii consumatori. La ora actuală se plătește în sistem paușal, ca și exemplu: o persoană juridică cu o suprafață enormă plătește cât un apartament cu două camere”, a declarat administratorul special Mihai Țurlea.

Costuri suportate de primărie

Autoritățile locale susțin ideea noului administrator special. Primarul Gigel Jianu susține că ia în calcul ca investiția să fie suportată din bugetul local. „În mod normal soluții ar trebui să fie la bugetul local pentru că raportat la costuri și beneficii, investiția merită! Am avut o estimare cât costa un gigacalorimetru și care are fi factura ulterioară și am ajuns la concluzia că până la urma contorizarea avantajează foarte tare societate. Oricum sediile unor societăți mari nu sunt contorizate, și, astfel, vor rezulta alte încasări. Căutăm soluții să găsim să contorizăm la nivel de scară și chiar de apartament consumul de energie termică. Deși presupune o investiție inițială, societatea va fi mult sprijinită prin achitarea unor costuri reale”, a declarat primarul din Motru.