Contract de modernizarea a unui drum, reziliat. Întreprinderea de Drumuri și Poduri nu a fost în stare să asfalteze un drum de 3 km

Întreprinderea de Drumuri și Poduri nu a fost în stare să asfalteze un drum de 3,3 kilometri din orașul Tismana, iar primăria a reziliat contractul după ce prelungirea termenului de execuție a lucrării a expirat. Lucrarea trebuia finalizată de anul trecut, dar nici măcar jumătate din drum nu a fost asfaltat. Drumul face legătura între centrul localității Tismana și satele Ciocârlii și Vânăta.

Contractul a fost reziliat la sfârșitul lunii trecute. Mai mult decât atât, utilajele societății care se află în subordinea Consiliului Județean Gorj sunt abandonate și în prezent pe marginea drumului.

„Societatea a intrat în insolvență și a intrat pe o anumită procedură și ne-a fost imposibil să reziliem contractul. După o prelungirea a contractului în care societatea ar fi trebuit să se revigoreze economic și să revină la lucrare, pe data de 28 august am transmis rezilierea contractului. A fost cea de-a doua prelungire pe care am acordat-o, iar pe 28 august trimis hârtia prin care am anunțat că am reziliat contractul“, a spus primarul localității Tismana, Marian Slivilescu.

Lucrarea este scoasă din nou la licitație

Lucrarea va fi scoasă din nou la licitație de către Primăria Tismana. Primarul localității susține că asfaltul ar putea fi turnat într-un timp foarte scurt de doar câteva zile. „Suntem în situația de a întocmi o nouă documentație. Noi sperăm că săptămâna viitor să o depunem deja pe SICAP, astfel încât după termenul de 15 zile de așteptare să găsim un constructor care să aibă potențialul financiar și materiale, pentru că lucrarea presupune doar un covor asfaltic, iar o firmă serioasă o poate realiza în cinci zile“, mai spus primarul Slivilescu.