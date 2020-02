Controale efectuate la balastierele din Gorj

O serie de controale vor fi demarate la balastierele din județul Gorj. 23 de balastiere funcționează pe raza județului nostru. Reprezentanții Sistemului de Gospodărire al Apelor Gorj vor verifica modul în care se realizează exploatarea agregatelor minerale de pe albiile cursurilor de apă.

Alexandru Buduran, directorul Apelor Române Gorj, a precizat că a schimbat comisia de control a balastierelor: „Au mai fost probleme și chiar am identificat câteva. Pot să vă spun că am dispus un control la toate balastierele. Am schimbat Comisia de control balastiere ca să putem să putem fi puțin mai eficienți pe această zonă“.

„Trebuie să urmărim o regularizare pe cursului de apă“

Societățile care exploatează agregatele minerale de pe cursurile de apă achită o anumită taxă, dar trebuie să respecte anumite norme de regularizare a apei, în caz contrar putând să aibă loc eroziuni ale malurilor: „Există o întreagă discuție,. Ne bucurăm de veniturile respective, dar trebuie să fim atenți și la modul exploatare al agregatelor minerale, astfel încât să nu ne creăm mai multe pagube. Prin acea extracție de agregate minerale trebuie să urmărim o regularizare pe cursului de apă, și nu partea valorică“, a mai precizat Alexandru Buduran.