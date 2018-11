Controale riguroase la granița județului și tăieri de porci în curțile oamenilor

A fost weekend de foc la granița cu județul Dolj. S-au îndesit numărul filtrelor instituite și nicio mașină nu a scăpat neverificată. Focarul virsului de pestă porcină aflat la doar 30 de kilometrii de județul Gorj a făcut ca în satele din apropiere să aibă loc sacrificări masive de porci.

Comisii mixte au fost alcătuite și puse să supravegheze transportul la intrare dinspre Dolj spre Gorj. “Am ținut legătura cu majoritatea primarilor din zona de sud a județului. Primarii știu ce au de făcut în colaborare cu reprezentanții autorităților DSVSA Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Tudor Vladimirescu și Inspectoratul de Poliție Gorj. Toți sunt pe poziție și sunt pregătiți să întâmpine situații deosebite. Din prima clipă de când am aflat de existența focarului de la Dolj am luat măsurile necesare pentru a evita eventuale transferuri de focare spre judetul nostru. S-au creat filtre, lucurile sunt sub control, zona nu este una de supraveghere, ceea ce însemană că riscul nu există. E adevărat că ceea ce este valabil astăzi nu este valabil în zilele următoare. Să sperăm că vom reuși să scăpăm însă evoluția acestui virus e rapidă , se răspândește rapid și e greu de stopat”, a mai declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Le omoară degeaba

În ciuda avertizărilor cetățenii din zonă, la vederea echipelor de control, s-au alarmat și și-au continuat planul de a-și asigura carnea pentru sărbătorile de Crăciun . Prefectul susține că acțiunile localnicilor vin și în urma unor mesaje inconștiente ce au fost distribuite în spațiul virtual. „În acest moment nu putem vorbi de un risc crescut de aparție a pestei porcine în judetul Gorj. Din nefericire câtiva indivizi inconștienți răpândesc fel de fel de vești în spațiul virtual și rezultatul este că cetățenii se alertează și ia măsuri extreme prin sacrificare exemplarelor pe care le au în orgradă în speranța că vor putea benficia de carne de sărbători. Totuși și dacă oamenii omoară aceste animale nu rezolvă foarte mult”, a declarat prefectul județului Ciprian Florescu.

Se taie la greu

În județ lucrurile sunt clare, unde porcii sunt mulți se taie la greu. Oamenii nu pot risca să română fără animalul pe care l-au crescut cu trudă. „Noi le-am explicat dar le este frică. Normal că încă taie la animale, nu am un număr dar nu cred că e nici esențial să știm o cifră. Treaba asta e cu dus întors. Eu le zic să nu taie și dacă se întamplă ceva, mie îmi sar în cap: doamna primar pai nu ai zic că…. Eu nu pot să le dau nicio asigurare, până la urmă fiecare face cum crede!”, a declarat primarul din Tânțăreni, Maria Vasilescu.