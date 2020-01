Corcoață: Noua conducere a SC UATAA SA, trebuie să facă, licitația și transmiterea datelor către verificatorul autorizat în vederea calculării și predării certificatelor

După ce a fost pus la zid, Eugen Corcoață ripostează. Fostul administrator special susține că noii veniți la cârma UATTA Motru nu știu cum merg lucrurile în unitate.

Fostul administrator special al Uzinei din Motru Eugen Corcoață susține că toate acuzele aduse de primarul Gigel Jianu și noul șef Mihai Țurlea sunt false. Schimbat recent din funcție, Corcoață le transmite celor care l-au arătat cu degetul pentru că ar fi efectuat plăți către furnizori în detrimentul achiziționării certificatelor de CO2 că măsurătorile și raportările se fac pe anul precedent. Fostul șef face referire și la aspectele în ceea ce privește verificările făcute de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

„SC UATAA detine in perioada 2013-2020 Autorizatie GES ,cea care da dreptul centralei termice,de a fi supusa verificarii autoritatilor nationale si de emite in atmosfera emisii de dioxid de carbon(CO2) in urma desfasurarii activitatii de producere si distribuire a caldurii si apei calde catre cetatenii Municipiului Motru. Raportarea pentru anul 2019, se face in aceasta perioada de inceput de an 2020, cand noua conducere SC UATAA impusa de primarul Jianu, va trebui sa organizeze licitatie pentru desemnarea unui operator autorizat ,ce va calcula in Motru ,nivelul emisiilor anului 2019, va emite un raport, in baza caruia se va stabili numarul certificatelor de CO2, ce vor trebui achizitionate .Toata aceasta activitate se desfasoara incepand cu anul 2006 fara a fii contestata , dimpotriva monitorizarea fiind aprobata de autoritatile centrale.Activitatea de raportarte si masurare a emisiilor, necesare asigurarii apei calde si incalzirii motrenilor, se desfasoara anual , incepand cu anul 2006 , anul emiterii Hotararii de guvern, de catre verificatori autorizati de Agentia Ntionala de Protectie a Mediului , si consta in transmiterea datelor reale generate de consumul centralei termice pentru incalzirea orasului. Costurile acestor certificate ,nu au fost sprijinite de catre primaria Motru, motiv pentru care, ne-a determinat sa solicitam finantarea autoritatilor centrale , Guvernul PSD fiind singurul care a alocat orasului Motru bani pentru functionare si plata acestor certificate. Consideram ca , informatiile lansate de conducerea Primariei Motru, inclusiv de catre primarul Jianu ,sunt false ,scopul fiind acela al abaterii atentiei, de incapacitatea de a gestiona si asigura caldura si apa calda motrenilor.

Noua conducere a SC UATAA SA, trebuie sa faca, licitatia si transmiterea datelor catre verificatorul autorizat in vederea calcularii si predarii certificatelor”, a transmis printr-un comunicat Eugen Corcoață.