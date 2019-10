Cosmin Popescu: Avem nevoie de încă un PNDL pentru dezvoltarea țării

Președintele Consiliului Județean Gorj militează pentru continuarea programului pe PNDL. Declarațiile șefului de la județ vin în contextul în care cei din USR susțin că Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) ar trebui desfiinţat, considerându-l „puşculiţa partidelor”. „Și-au întrebat proprii primari dacă doresc să înceteze acest program?”, a declarat președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu.

În județul Gorj au fost accesate prin intermediul PNDL II peste 190 de proiecte, toate în desfășurare la ora actuală. Șeful județului privește cu îngrijorare propunerea celor de la USR de a închide programul care le-a acordat edililor șansa de a dezvolta localitatea pe care o conduc. Cosmin Popescu este convins că primarii cunosc beneficiile unui astfel de program pe care opoziția îl vrea închis.

O necesitate!

„Nu cred că există vreun primar căruia i s-a impus să treacă la un partid sau altul privitor la aprobarea unui contract de finanțare. România are nevoie de dezvoltare iar fondurile europene nu sunt suficiente pentru dezvoltarea tării și vorbim în special de mediu rural. Prin PNDL II nu a fost vreun primar care să nu primească măcar un proiect iar distribuirea proiectelor s-a făcut în mod atent pentru că s-a făcut o analiză asupra fiecărei localități și necesitățile pe viitor pentru ca acea localitate să se dezvolte. Primul principiu de la care s-a plecat a fost ca toate școlile din mediul rural să poată avea, după finalizarea lucrărilor, autorizații de funcționare. Eu cred și este necesară o continuare. O spun și primarii! Pentru exercițiu financiar din 2020-2021 România are nevoie de încă un program național de dezvoltare locală care să aibă ca elemente esențiale apa și canalul acolo unde fondurile europene nu le va putea acoperi, și, trebuie obligatoriu ca acest capitol de apă și canal să fie închis pentru ca pe viitor să nu mai fim sancționați cum am avut în zona de deșeuri. Trebuie să terminăm odată cu drumurile județene pe care vrem- nu vrem, din fonduri proprii, nu le putem acoperi, astfel încât să avem o infrastructură modernă în toată România. Trebuie să ducem zona din PNDL către domeniul sanitar pentru că tot vorbim că avem nevoie de fonduri pentru centre de permanență, spitale etc. Nu că ne trebuie încă un program de PNDL , este obligatoriu să continuăm cu acest program! Nu se pune problema încheierii! Sunt curios cum să înceteze contractul de finanțare în contextul în care operatorii lucrează, și-au făcut stocuri de materiale, cum fac să înceteze contractele? Și-au întrebat proprii primari dacă doresc să înceteze acest program?”, a declarat președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu.