Cosmin Popescu despre Romanescu: “Realizările dumneavoastră, ca primar, sunt ZERO”

Primarul Municipiului Târgu Jiu a reușit să-l scoată din pepeni până și pe președintele Consiliului Județean. Supărat că nu i-a revenit niciun leu în urma repartizării cotelor defalcate pe TVA, Marcel Romanescu l-a acuzat pe Cosmin Popescu de lipsă de respect față de cetățenii municipiului Târgu Jiu. În replică șeful de la județ i-a amintit, cum, în urmă cu o lună, edilul se bătea cu pumnul în piept că primăria pe care o conduce nu are nevoie de bani, situația fiind descrisă ca “una foarte bună”.

Printr-o postare pe internet, primarul municipiului Târgu Jiu și-a exprimat nemulțumirea față de împărțirea făcută de consilierii județeni. “ZERO! Este cifra zilei și reprezintă respectul pe care-l arată consilierii județeni PSD locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Este suma pe care municipiul nostru a primit-o la împărțirea făcută de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale. De altfel, am fost obișnuiți să se tot taie la rectificări sumele către Târgu Jiu, până am ajuns să nu mai primim nimic. Este ca și cum nu am exista pentru consilierii PSD. Nici celelalte primării gorjene conduse de primari PNL nu au primit nimic. Banii au fost orientați doar către primăriile PSD. Acest partid nu pedepsește doar cetățenii care au votat altceva la alegeri. Propriul electorat este privit ca victimă colaterală și călcat în picioare, fără scrupule. Cetățenii municipiului Târgu Jiu sunt sacrificați din nou în numele interesului PSD”, a transmis primarul municipiului Târgu Jiu.

Răbdarea are o limită

Președintele Consiliului Județean, care nu răspunde atacurilor politice lansate în mass media, a reacționat de această dată. Cosmin Popescu i-a amintit primarului Romanescu că sumele repartizate au avut la bază proiectele vechi aflate în derulare de fiecare primărie în parte. “ZERO este cifra proiectelor personale realizate de domnul Romanescu în calitate de primar al Municipiului Târgu Jiu, dacă exceptăm proiectele moștenite de la fosta administrație. Eu nu doresc să intru în acest gen de dispute politice sterile, de care domnul Romanescu este atât de atașat, însă, în calitate de simplu cetățean al municipiului Târgu Jiu, nu pot să nu observ că nimic din ce a promis dânsul în campania electorală nu s-a materializat”, a declarat șeful județului.

De la Guvern NU, de la județ DA

Declarațiile făcute de Romanescu în urmă cu o lună au fost taxate abia acum. Cosmin Popescu a amintit că în decembrie, primarul din Târgu Jiu declara public că nu are nevoie de bani.” Îi aduc aminte domnului primar că, în decembrie 2019, chiar Domnia Sa a declarat că nu are nevoie de bani la rectificarea bugetară, deoarece „situația economică a municipalității este una foarte bună”. De asemenea, tot domnul Romanescu declara că Primăria Târgu Jiu a încheiat anul 2019 cu „un excedent bugetar consistent”. Nu sunt genul care să intre în jocul politicianist al PNL, lucru pe care l-am demonstrat în activitatea mea de președinte al Consiliului Județean. De aceea, îi reamintesc domnului Romanescu că PNL nu este în Opoziție. PNL este la guvernare de trei luni de zile, răstimp în care domnul Cîțu, ministrul Finanțelor, nu a făcut altceva decât să taie din fondurile alocate administrațiilor publice locale, fără să țină cont de priorități sau necesități.Poate domnul primar Romanescu nu știe că guvernul partidului al cărui membru este a considerat că nu reprezintă o prioritate alocarea fondurilor necesare pentru buna funcționare a Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj. PNL a considerat că a aloca fonduri doar pentru două luni de zile este suficient pentru această instituție. Nu mai vorbesc de alte priorități ale județului, care au fost lăsate în plan secundar de către guvernarea PNL. Știu, domnule primar Romanescu, că pentru partidul din care faceți parte nu sunt importante alocațiile pentru copii, salariile și pensiile românilor. Știu că nu puteți ieși din discursul de Opoziție. Dar, pentru Dumnezeu, PNL este la putere! Dacă acest partid ar avea viziune, oameni competenți, voință și putință, ar găsi resurse pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor pe care le au românii, așa cum a făcut PSD timp de trei ani de zile, cât s-a aflat la guvernare, a mai transmis șeful județului.

Primarul ZERO

Cosmin Popescu a încheiat amintindu-i lui Romanescu că nu este în măsură să vorbească despre respectul vis a vis de cetățean având în vedere că nicio promisiune de-a lui,din campania electorală trecută, nu a fost respectată. “Realizările dumneavoastră, ca primar, mă repet, sunt ZERO. În loc să aruncați, pe nedrept, cu acuze înspre PSD, vă sugerez să vă asumați răspunderea pentru neputința și lipsa de viziune de care dați dovadă, atât dumneavoastră, cât si guvernul căruia îi aparțineți din punct de vedere politic”.