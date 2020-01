Cosmin Popescu: “E campanie electorală și o transformăm într-un circ”

Președintele Consiliului Județean Gorj pune atacurile din ultima perioadă pe seama campaniei electorale. Cosmin Popescu susține că primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, încearcă să manipuleze prin nemulțumirea afișată în spațiul public cu privire la repartizarea sumelor defalcate pe TVA. “Toți primarii din Gorj au fost consultați și am sub semnătura lor toate propunerile”, a declarat șeful județului.

“Am purtat un dialog de-a lungul timpului cu Primăria Târgu Jiu, cu primarul Marcel Romanescu, cu viceprimarii, cu Consiliul Local şi am ţinut cont de fiecare dată de proiectele importante pe care municipalitatea le are în derulare sau pe care avea nevoie să le semneze. Niciodată nu m-am opus pentru alocarea unor fonduri de bani privind PNDL, majoritatea sau totalitatea proiectelor pe PNDL sunt aprobate de guvernarea noastră. În decembrie 2019, la rectificarea bugetară făcută de către Guvernul Orban, Marcel Romanescu spune că nu are nevoie de bani, că bugetul este consistent şi asigură cofinanţarea şi funcţionarea în bune condiţii a tot ce are proiecte în derulare. Mai mult de atât, din excedent a derulat anumite proiecte pe final de an, lucruri binevenite pentru şcoli, grădiniţe sau alte proiecte. Erau alte primării în dificultate şi asta m-a făcut să solicit votul consilierilor judeţeni astfel încât nu puteau derula în acest an proiectele pe care le aveau în derulare. Prioritatea avută în vedere la repartizarea sumelor a fost cofinanţarea proiectelor europene, cofinanţarea proiectelor prin PNDL 1 şi 2 aflate în derulare, strict vizând anul 2020, şi proiectele pentru introducerea gazului natural în comunităţile din Gorj. Era necinstit şi nu puteam să nu alocăm fondurile necesare pentru primarii care au în plus o muncă foarte mare”, a spus Cosmin Popescu, care este preşedintele executiv al PSD Gorj.

Campania, bat-o vina!

Șeful județului susține că s-a obisnuit ca liberalii să facă astfel de atacuri după fiecare ședință în care se repartizezează bani. Totul ține de linia politică.

“Toți primarii din Gorj au fost consultați și am sub semnătura lor toate propunerile și toată situația economică a fiecărui UAT în parte. Unele sume prezentate sunt nereale, în patru ani de administrație am învățat și eu valoare unui proiect, sunt date nereale, și, știind bine, în mare parte, proiectele europene pe care le au în derulare am făcut această propunere de alocare. Pentru 2020 municipiile au bani în plus alocați de către Guvern, cota de impozit a crescut de la 61 la 63%. Am intervenit acolo unde primarii nu puteau asigura parte de cofinanțare. Niciodată nu am pus în dificultate niciun UAT astfel încât să nu-și poată ducă la finalitate proiectele sau să nu aibă bani de salarii. E campanie electorală și o transformăm într-un circ”, a mai comentat șeful județului.