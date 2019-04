Creșteri salariale cu 25% la „Cultură”! Angajații Primăriei Târgu Jiu, prinși la mijloc

Primarul Marcel Romanescu le răspunde celor care susțin că legea îl obligă să majoreze salariile angajaților Primăriei Târgu Jiu. Acesta spune că nu există o astfel de prevedere, așa cum afirmă viceprimarul Aurel Popescu sau consilierul local ALDE, Eduard Lădaru. Primarul anunță că doar salariile angajaților de la Teatrul Elvira Godeanu trebuie dublate.

Marcel Romanescu îi ironizează pe Eduard Lădaru și Aurel Popescu, după ce aceștia au declarat public că majorarea lefurilor din primărie este impusă prin lege. Potrivit primarului, sunt instituții care au apelat chiar la artificii financiare pentru a menține salariile la nivelul anului trecut. „Am văzut o declarație care m-a șocat. Popescu a luat-o de la Lădaru. De la Popescu mai am pretenții, de la Lădaru n-am avut și n-o să am niciodată pretenții, chiar dacă este jurist. Să spui că legea te obligă să mărești salariile cu 25%. Chiar și primarul de la Turburea râde de se prăpădește când aude astfel de lucruri. Au găsit Popescu și Lădaru un articol într-o lege care spune că trebuie să mărim cu 25% salariile? Nu există așa ceva. În lege se specifică foarte clar. Salarizarea se stabilește în limita disponibilităților financiare. Sunt foarte multe autorități publice în Ardeal care, după ce a apărut legea cu indemnizațiile de hrană, au micșorat salariile ca să rămână la același nivel de salarizare din 2018”, a declarat Marcel Romanescu.

Salarii duble la „Cultură”

Primarul municipiului Târgu Jiu anunță că doar angajații Teatrului se vor bucura de o creștere substanțială a salariului, și asta pentru că legea prevede expres acest lucru. „Pe lege se face distincție între funcționarul public așa cum este într-o instituție și funcționarul public cu statut special, și mă refer la zona de cultură. În cultură există un act normativ care prevede că în următorii patru ani de zile, un angajat din teatru, pentru că eu am doar teatrul în subordinea mea, trebuie să aibă un salariu dublu. Pot dubla salariul și anul ăsta, nu te condiționează când îl dai. Am eșalonat această sumă în patru ani, câte 25%. Am făcut o echilibrare a sumei pe cei patru ani, ca în 2022 să avem salarii dublate la teatru. La funcționarul din primărie, dimpotrivă, legea vorbește de salarizarea minimă. În ceea ce privește valoarea maximă, niciun angajat al unei primării nu poate depăși salariul viceprimarului. Nu spune legea între salariul minim și salariul viceprimarului cât dai angajatului din primărie”, a mai explicat Marcel Romanescu.