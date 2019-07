CSM Târgu Jiu: STABILITATE și apoi performanță

Noul Club Sportiv Municipal Târgu Jiu gata să funcționeze. Începând din luna august se vor face primele recrutări. Responsabilii pe acest domeniu speră ca tinerii să vină înspre ei mai ales că antrenamentele vor avea loc în noua Sală a Sporturilor din oraș.

După ce posturile de experți sportivi au fost ocupate de Dan Ilieș și Adrian Roșu, conducerea CSM mai are de rezolvat o singură și cea mai importantă problemă: antrenorii. În august vor avea loc primele înscrieri, însă, pentru a intra în pâine sportivii au nevoie de profesori. Ilieș are în plan să aducă cel puțin patru antrenori pe partea de handbal. „Am jucat aici ani de zile, am avut momente superbe alături de suporteri și sunt sigur că o să fie la fel în continuare. Eu deja am vorbit cu părinții, cu copii pentru că îmi doresc să aduc handbalul în Târgu Jiu unde era cândva. Mi-aș dori, în viitor, să avem o echipă de divizia a II-a și chiar de Prima Ligă în care să joace copiii din Târgu Jiu. O echipă se poate face oricând dar ținând cont că îmi doresc să o luăm treptat o să fie nevoie de câțiva ani de zile. Noi vrem să le oferit posibilitatea copiilor să crească frumos pentru ca atunci când ajungem în Prima Ligă să nu mai cădem în a doua. Să ai continuitate îți trebuie clădită o piramidă de jos! Trebuie să avem pe ce să ne bazăm! Vreau să încurajez toți copii să vină, să facă sport. Nu se știe de unde iese un talent. Se va face o selecție și în funcția de asta o să clădim echipe. Încă nu avem antrenori, vom stabili numărul acestora în funcție de câte grupe o să avem, eu cred că o să avem cel puțin patru antrenori”.

Sala Sporturilor sau Stadionul?

Municipalitatea susține că pentru antrenamentele celor mici va pune la dispoziție baza sportivă de la Sala Sporturilor. „Au prioritate pentru Sala Sporturilor. CSM are gratuitate pentru folosirea acestei baze, vom vedea ce vom face ulterior cu stadionul din Târgu Jiu”, a declarat Marcel Romanescu.

„Nu o să sărim calu’„

Managerul clubului este deranjat de faptul că oamenii au așteptări de la el. Bălăeț le transmite celor ce nu știu că sportul funcționează după regulile celor de la Federație. „Avem un buget de 960 mii de lei pentru sport. E un buget cât de cât ok. Cel mai mult se va cheltui pentru echipa de seniori de baschet. Nu o să fie salarii mari , nu o să sărim calu’. Vrem să facem o bază. Eu am un mandat de trei ani și sper să las Clubul solid pentru că în trei ani se pot face lucruri bune. Sper să ajungem și în Super Ligă dar vrem mai mult să promovăm tinerii din oraș. Nici nu a început anul competiționat că toată lumea mă întreabă ce am făcut. Păi ce puteam să fac? Să iau o echipă de pe stradă și să mă înscriu în Campionat și să și câștig cu ea. Să vedem ce facem anul acesta. Facem înscrierile acum și începem campionatul care va începe în septembrie. Înscrierile sunt între 1 și 15 august”, a declarat managerul.