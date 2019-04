Cum funcționează mafia din educație. Post de educator blocat pentru a fi ocupat de cine trebuie

O studentă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea București trage un semnal de alarmă cu privire la o metodă folosită pentru ca un anumit post să fie ocupat de „cine trebuie“. Aceasta a găsit un post de educator la o grădiniță din comuna Ciuperceni, dar a aflat că acesta este „rezervat“ de către directoarea care se pregătește de pensionare. Astfel, postul titularizabil, cu normă întreagă a fost blocat, putând fi acum ocupat doar în ședință publică la inspectorat, „putând fi ocupat chiar de către personal necalificat“: „Sunt studenta in ultimul an la PIPP, urmând să susțin examenul de titularizare. Precizez ca sunt studenta la Universitatea București, la zi, buget. Aflând despre un post de educatoare la Grădiniță „Ursulețul de pluș“ din comuna Ciuperceni, sat Ciuperceni, am dorit să aflu mai multe detalii despre acesta. Actuala educatoare, care va ieși în acest an la pensie, a dat un plan de școlarizare cu 13 copii pentru anul școlar 2019/2020, dar doamna director Florentina Stoenoiu l-a rezervat în mod abuziv. De ce nu se scoate postul la examenul de titularizare așa cum este legal? Oare pentru că și fiica acesteia termină PIPP anul acesta“.

„De ce ni se taie aripile din cauza unor nepotisme ieftine?“

Studenta s-a adresat Inspectoratului Școlar, care i-a recomandat să se adreseze presei: „Am obținut un punct de vedere neoficial de la ISJ Gorj prin care m-au îndrumat că mai bine să mediatizez cazul, întrucât doar cu sesizări nu am să reușesc nimic. Am făcut două sesizări scrise transmise pe e-mail atat către Ministerul Educației, cât și către ISJ Gorj. Încă aștept răspuns. Într-o lume în care dorim ca noile generații să ajute la dezvoltarea țării, de ce ni se taie aripile din cauza unor nepotisme ieftine?“.