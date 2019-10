Cum și-au bătut joc angajații Poștei din Târgu Jiu de o femeie cu handicap accentuat

O femeie cu handicap, în vârstă de 63 de ani, dar și fiul acesteia au fost umiliți și batjocoriți de reprezentanții Poștei Române, dar și de către cei care asigură paza Oficiului din zona Gării, din Târgu Jiu.

Factorul poștal care răspunde de locuințele de pe strada Unirii a municipiului Târgu Jiu a lăsat în ușa apartamentului doar avizul, dar nu a anunțat-o pe femeia care primește o pensie de handicap de 375 de lei. „Am surprins poștărița cum a lăsat în ușa mamei mele avizul pentru pensia de handicap grad II, fără însă a bate la ușă pentru a-i lăsa banii, deși mama mea era acasă. Am întrebat-o de ce nu lasă și pensia, însă a răspuns că nu are bani. Un etaj mai jos, la o vecină însă, a plătit pensia (deci avea bani). Nu era prima data când se petrecea acest lucru“, ne povește Adrian, fiul femeii.

Jigniți de un agent de pază

Cei doi au mers la sediul Oficiului poștal 1 de pe strada Eroilor, pentru a semnala cele petrecute, dar de aici au fost trimiși la Oficiul Poștal Zonal din zona Gării, de pe strada Nicolae Titulescu, unde li s-a spus că îi așteaptă poștarița pentru a înmâna pensia și, de asemenea, pot depune o plângere față de cele petrecute. Aici, femeie care suferă de un handicap accentuat și fiul ei au fost jigniți de către un angajat care asigura paza poștei. „Ajunși la Oficiul Postal zonal, în jurul orei 13.30, am fost întâmpinați de paznicul ce are ca obiectiv acest sediu, angajat al firmei RAM SECURITY SERVICE, care a încercat să ne împiedice să ducem la îndeplinire cele pentru care venisem, spunându-ne că nu se afla niciun angajat în instituție și că nu avem voie să pătrundem în instituție. Vorbea pe un ton ridicat și avea un comportament agresiv. I-am arătat acestuia programul afișat pe ușă, între orele 07.00 – 20.00, deci eram în timpul programului, iar când am deschis ușa, am numărat nu mai puțin de 12 angajați în acel birou. Atunci acesta și-a ieșit din fire, a devenit recalcitrant, a început să jignească, printre altele pe mine numindu-mă «BĂȘINOS». Acesta este comportamentul unui paznic al unei instituții publice față de o persoana cu handicap de grad II și față de însoțitorul acesteia!“, a mai relatat Adrian.

Li s-a oferit un scaun rupt

Bătaia de joc a continuat și după ce au reușit să intre în sediul Oficiului Poștal. Li s-a oferit un scaun rupt pentru a se așeza. „Am intrat în acel birou pentru a redacta o plângere. Ni s-a oferit un scaun rupt. Întregul birou arăta jalnic. Niciun angajat nu a dorit să ne ajute în ce doream să facem. Spuneau că nu e treaba lor, iar șefa este plecata pe teren și revine abia la ora 16.00, când ne sfătuiau să revenim și noi. Am redactat totuși o plângere, stand în picioare și am lăsat-o la unul din funcționari care a spus ca o va pune pe biroul șefei, apoi am mai așteptat încă 15 minute la poartă să vină poștărița care nu lăsase inițial pensia de handicap pentru a o plăti titularei“, a mai prezentat Adrian.