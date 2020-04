“Da” în plină pandemie

Autoritățile din Târgu Jiu, solicitate să cunune un cuplu din Germania. Primarul susține că în timp ce târgujieni au renunțat la aceste evenimente, solicitări vin din afara granițelor țării.

Primarul Marcel Romanescu susține că nu se teme să oficieze cununii, chiar în pandemie făcând acest lucru. Recent, a avut, din nou, o solicitare pe care nu a mai onorat-o. Mirii s-au răzgândit. “Am avut o solicitare pentru cununie chiar de la o familie de cetățeni români plecați în Germania, care voiau neapărat să se cunune în această perioadă. Din păcate pentru dânșii, nu am putut oficia această căsătorie, pentru că nu au putut pune la dispoziție toate actele. Mai mult decât atât, nu puteau aștepta 11 zile de la momentul la care se depun actele, atât cât spune legea. La începutul perioadei de pandemie am oficiat în Parcul Central o căsătorie, doar cu mirii, nașii, eu și ofițerul de stare civilă. Nu am fi suspendat această activitate dacă nu ar fi nevoie, dar văd că oamenii sunt înțelegători și și-au amânat aceste evenimente. Exceptând această solicitare de la cei plecați în Germania, nu am avut solicitări pentru căsătorii în această perioadă”, susține primarul Marcel Romanescu.