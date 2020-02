De tema coronavirusului, gorjenii au epuizat stocul măștilor de protecție

Nebunia virusului din China cuprinde și județul Gorj. În mai multe farmacii lotul măștilor de protecție a fost epuizat după ce gorjenii au dat iama să cumpere dispozitivele medicale.

Măștile de protecție sunt la mare căutare în această perioadă în farmaciile din Târgu Jiu. Cererea a crescut după ce coronavirusul a ajuns în Europa, Italia, o tară care găduiește mai mulți români. Convinși că o mască poate face minuni, oamenii s-au grăbit să achiziționeze una. “ Îmi pare rău, nu mai avem! Le-am terminat în această dimineață”, a fost răspunsul primit la mai multe farmacii din oraș.

Răceală, gripă sau coronavirus?

Reprezentanții DSP Gorj susțin că virusul COVID19 se transmite aerogen și se manifestă diferit, în funcție de imunitatea fiecărei persoane. ”Nu este obligatoriu ca toată lumea care vine în contact cu virusul să facă boala. O parte poate să fie asimptomatici, alte persoane pot să facă forme ușoare, altele medii, altele grave sau sunt și persoane cu alte boli care pot chiar să decedeze. Nu știm dacă o persoană este purtătoare pentru că trebuie să se facă teste. Dacă o persoană este sănătoasă nu putem să-l luăm decât ca purtător. Virusul este foarte sensibil în mediul extern. Este distrus de dezinfectanții uzuali, banelele tablete cu clor și dezinfectanții cu alcool”, a declarat Larisa Panduru, medic DSP Gorj.

Conform Metodologiilor emise de Institutul National de Sanatate Publica Romania, “caz suspect” reprezinta pacientul cu infectie respiratorie acuta( debut brusc al cel putin unuia din urmatoarele simptome : tuse, febra, durere in gat, si in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19, sau a avut istoric de calatorie in zone cu transmitere comunitara extinsa.