Directorii școlilor din Târgu Jiu, urecheați de Romanescu

Directorii școlilor din Târgu Jiu, certați de primar. Edilul susține că bazele de sport din incinta unităților de învățământ nu sunt folosite corespunzător. Romanescu arată cu degetul spre directorii de școli care de dragul profitului ar sacrifica activitățile sportive ale elevilor. Primarul susține că va merge în control să verifice situația la fața locului.

Municipalitatea este foc și pară după ce pe la ușile primăriei au ajuns zvonuri cum că bazele sportive dar și sălile de sport ale școlilor din oraș nu sunt puse la dispoziția publicului larg. Ba mai mult nici micii sportivi nu ar beneficia de aceste investiții deoarece directorii unităților de învățământ rotunjesc bugetul școlilor prin închirierea cu ora a spațiilor sportive. „Am făcut bazele pentru o activitate didactică corespunzătoare și pentru a scoate copii din casă. Toți trebuie să înțeleagă că proprietari pe aceste baze sportive suntem noi, primăria, iar școala nu face altceva decât să le pună la dispoziția copiilor. Am sesizări de la persoane implicate în activitățile sportive oficiale, cluburile sportive, că de multe ori la prânz, sălile sunt închiriate diverselor persoane, în detrimentul celor care desfășoară o activitate organizată. Am înțeles că fiecare unitate are nevoie și să încaseze anumite sume de bani dar bazele trebuie cu prioritate puse la dispoziția școlii și entităților care astăzi sunt organizate juridic. Nu poți să lași CSM, CSS, LPS să deruleze activități, cu copiii, după ora 21 iar de la 19, 20 să se desfășoare meciuri de fotbal sau meciuri de tenis în sălile construite de primărie. Voi lua fiecare unitate școlară pentru a vedea cum sunt folosite astăzi sălile”, susține primarul.

Cine strică, plătește!

Edilul susține că nu va accepta nicio scuză. Obiectivele stricate vor fi reparate pe cheltuiala celor care provoacă paguba. Terenurile sunt sub supraveghere video. „Toate școlile unde avem azi baze sportive au camere de supraveghere. Pot să facă constatările dimineață. Orice persoană desemnată de director poate să meargă să constate situația la fața locului, și, ulterior, poate să înainteze organelor de cercetare o sesizare, pe baza filmărilor, dacă cumva au fost afectate investițiile. Am încercat să le explic că nu accept explicații cum că nu există pază”, a mai adăugat Romanescu.