Directorul Muzeului „Constantin Brâncuși“: „Am refuzat să dau puncte de vedere“

Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ se află într-un con de umbră atât din cauza pandemiei, dar și pentru că managerul acestei instituții publice refuză să ofere informații deoarece se află într-un conflict cu o parte a presei locale.

Denisa Șuță a mărturisit la o emisiune de la Radio Omega că a refuzat să ofere puncte de vedere, după ce a fost șocată de modul în care presa a prezentat muzeul pe care-l conduce: „Am refuzat să particip la emisiuni de radio și de televiziune din momentul în care am fost numită în această funcție, pentru a asigura interimatul la Muzeul Național „Constantin Brâncuși“. Am făcut doar o conferință de presă unde am invitat toți reprezentanții mass-media locale pentru a le arăta starea de fapt a imobilului unde urma să își aibă sediul Muzeul Național „Constantin Brâncuși“. Ulterior am refuzat să particip la emisiuni și am refuzat să dau puncte de vedere. (…) Sunt foarte mulți colegi cu care am lucrat sau au făcut parte din redacțiile pe care le-am condus. Modul în care ei au abordat situația Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ a fost, pentru mine, surprinzătoare sau, dacă nu, șocantă. Au făcut nenumărate plângeri fără să ceară puncte de vedere, fără se intereseze despre situația cu adevărat a Muzeului Național «Constantin Brâncuși»“.

Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ a fost deschis în luna februarie, cu toate că nu are nici măcar o piesă în colecție. Ce s-a putut vedea a fost o expoziție de fotografii realizate în perioada ridicării Ansamblului „Calea Eroilor“, care au fost împrumutate de la Centrul de Cercetare din cadrul Primăriei Târgu Jiu.