Directorul Transloc vrea să renunțe la Serviciul de Ridicări

Supărat că i-a fost blocat un concurs, directorul Transloc amenință cu stoparea activității pe Serviciul de ridicări auto. Mihai Paraschiv a declarat la un post de radio local că societatea pe care o conduce nu poate susține financiar acest serviciu.

„Din punct de vedere al serviciului de ridicări nu funcționăm bine. Au fost niște frâne puse de Adunarea Generală a Acționarilor, chiar și Consiliul de Administrație pe o anumită optică de rezolvarea problemei. Personal lucrez la o adresă către Consiliul Local în care să le solicit să revoce hotărârea prin care ne-a fost nouă delegat serviciul, să găsească o altă soluție. Financiar nu ai cum să-l susții, pentru că nu există vreo formula de compensație sau subvenție pentru acest tip de serviciu și, din păcate, trebuie să muți banii de la o activitate care e profitabilă, reparații sau ce mai facem extra, ITP, într-o activitate care este moartă.

Ca număr de salariați, aici a fost problema și o intervenție a unui consilier local, organigrama funcționează cu 16 posturi. Serviciul este obligatoriu 24/24, și pentru șofer, legător de sarcini și casier trebuie câte 5 posturi pentru fiecare în parte, plus un coordonator al acestei activități pe care nu poți să-l amesteci cu transportul public. L-am ținut cât de cât sub control până acum. În momentul în care am demarat selecția pentru postul de coordonator, a fost blocat de unul din consilieri”, a declarat Mihai Paraschiv.