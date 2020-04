Discuții pe tema regulamentului de administrare și funcționare a Stadionului din Târgu Jiu

Aleșii din Consiliul Local Târgu Jiu nu au căzut de acord asupra regulamentului de administrare și funcționare a Stadionului Municipal și a taxelor de utilizare a arenei. În urma mai multor discuții în contradictoriu, primarul a decis scoaterea proiectului de pe ordinea de zi, în felul acesta amânând pentru încă o lună adoptarea unor hotărâri în acest sens.

În ultima ședință de Consiliul Local (CL), aleșii din Târgu Jiu au avut pe ordinea un proiect care făcea referire la funcționarea și administrarea arenei sportive din oraș. Aleșii au adus amendamente la tarifele propuse de municipalitate motiv pentru care s-a iscat o discuție în contradictoriu. Ședința fiind ținută online, pe tablete, primarul a luat decizia de a retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Zero lei

„Am avut în ultima ședința de CL un proiect de hotărâre care viza taxele și administrarea Stadionul. La acest proiect am avut un amendament, la cuantumul de utilizare a stadionul am venit cu propunerea ca evenimentele sportive de anvergura precum meciurile ale echipelor naționale, Cupa României, UEFA Europa League, tariful, propus de mine, să fie 0 lei. Să se plătească din încasări doar cheltuielile pentru utilizarea stadionului. Am avea astfel posibilitatea să aducem la Târgu Jiu meciuri care să promoveze orașul și care să bucure iubitorii acestei discipline sportive. Urmare a propunerii, domnul primar a ținut să retragă proiectul de pe ordinea de zi urmând ca pe viitor să vină cu alte variante. Sper să se țină cont de propunerea mea”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.