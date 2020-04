Donații pentru cetățenii defavorizați

Mai multe societăți din Gorj fac în această perioadă donații importante pentru ca persoanele defavorizate să treacă mai ușor peste momentele de criză. În Târgu Jiu, municipalitatea susține că mai multe pachete cu alimente vor fi distribuite cetățenilor cu probleme financiare, după ce societățile s-au implicat în acțiuni de voluntariat și donări.

Două firme private au venit în sprijinul cetățenilor din Târgu Jiu care solicită, în această perioadă, alimente autorităților. Ambele vor livra pachete săptămânal, primele alimente ajungând deja la beneficiari. “Mulțumesc firmei DELACO pentru că a răspuns prompt apelului pe care l-am făcut pentru donarea de alimente. Produsele donate vor ajunge pe masa persoanelor vulnerabile din municipiul Târgu Jiu, iar DELACO va continua să se alăture eforturilor noastre de a-i ajuta pe cei mai afectați de criza generată de acest virus. Și societatea Avicarvil s-a oferit să ne ajute săptămânal. Vorbim de 100 de pachete distribuite. Am cerut doar produse neperisabile, nu am mers pe donații în bani. Am început cu dreptul această acțiune și îi așteptăm pe toți cei care doresc să ni se alăture. Persoanele fizice din municipiu pot lăsa produsele la cea mai apropiată biserică, iar persoanele juridice sunt așteptate la Centrul Magnolia, din strada Oltețului, în spatele Autogării Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag!”, a transmis primarul Municipiului Târgu Jiu.

Beneficiari

Autoritățile susțin că de aceste pachete vor beneficia atât bătrânii fără ajutor cât și tinerii care munceau cu ziua pentru a trăi. “Pentru aceste donații nu ne-am raportat doar la persoanele de peste 65 de ani ci la cele care nu au niciun fel de venit în această perioadă. Toate persoanele care nu au un venit în această perioadă își pot depune dosarele la Direcția de Protecție Socială, și pot să obțină anumite sume care ulterior vor fi decontate de Ministerul Muncii. Mai avem o categorie, a personelor care în timpul anului își câștigau micile venituri prin munca de zi cu zi și mă refer aici la acei copii proveniți din orfelinate care munceau cu ziua în magazinele din Piața Mare și acum nu mai au cu ce să își asigure traiul. 53 dintre aceste pachete vor merge la acei tineri care stau la Liceul Forestier, numărul 3”, a mai declarat Marcel Romanescu.