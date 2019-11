Dosare penale pentru fals la Alegerile Prezidențiale din Gorj

Gorjenii s-au prezentat în număr mare la urne. Prezența la urne a fost neașteptat de mare. Aproximativ 55% dintre gorjenii aflați pe listele electorale și-au exercitat dreptul de a vota. Procentul înregistrat este cu mult mai mare față de turul I al Alegerilor Prezidențiale, când doar 46% dintre alegători au venit la urne.

Doi localnici din Fărcășești s-au ales cu dosare penale

Nu au lipsit incidentele electorale, care au fost într-un număr mai mare față de turul I.

Polițiștii gorjeni au deschis două dosare penale unor localnici din comuna Fărcășești, care au întocmit cereri în numele unor rude pentru deplasarea urnei mobile. „La data de 24 noiembrie., ca urmare a articolelor apărute în mass-media locală, polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată constând în aceea că o femeie, de 69 de ani, din comuna Fărcășești, în calitate de fiică a unei femei, în vârstă de 87 de ani, din aceeași localitate, a depus, în seara zilei de 23 noiembrie a.c., o cerere scrisă de solicitare a urnei speciale, la secția nr. 214, Peșteana de Jos, pe care a și semnat-o în numele mamei sale. Tot cu privire la aceeași infracțiune se efectuează cercetări și față de un bărbat, de 36 de ani, din comuna Fărcășești, care, în calitate de nepot al unei femei, de 91 de ani, din aceeași localitate, a depus, de asemenea, la aceeași secție o cerere scrisă de solicitare a urnei mobile pe care a și a semnat-o în numele bunicii sale. Ca urmare a celor două cereri depuse de aparținători, titularii cererilor și-au exercitat dreptul de vot prin intermediul urnei speciale. În cauză se continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Jiu“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Tot în Fărcășești, o localnică a fost filmată în timp ce mărturisește că primarul i-a spus că dacă o votează „doamna aceea frumoasă“, și nu PNL, atunci să se ducă la o secție de votare din satul Roșia.

Conflict la Turburea

Consilierul județean Victor Banța a fost implicat, în dimineața alegerilor, într-un conflict la Turburea. El a constatat mai multe mașini parcate „Am ajuns de dimineață și am observat împreună cu consilierul local un șir de mai multe mașini, 3-4 într-un loc, 7-10 într-un alt loc, care căra oameni la vot. Primarul sau alte persoane chemau oamenii și îi duceau către secția de votare. Fiind sub exercițiul de consilier județean, am fotografiat și am filmat, iar în momentul în care am făcut aceste probe video și audio, un cetățean a încercat să mă oprească și am sunat la Poliție. (…) Asta se traduce prin turism electoral sau cărat masiv la vot alegătorii“, a relatat consilierul PNL Victor Banța.

În schimb, Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj, a precizat că chiar consilierul Victor Banța a fost sancționat, pentru că a sunat nejustificat la 112: „

La data de 24 noiembrie, polițiști din cadrul Secției 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizaţi prin apelul 112 de către un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Târgu Jiu, cu privire la faptul că în timp ce se afla în comuna Turburea, la Secția de votare numărul 316, a observat mai multe autoturisme care transportă persoane la secția de votare și conducătorii auto le-ar îndruma pe cine să voteze.

Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că cele sesizate nu se confirmă, apelantul fiind sancționat contravențional conform O.G. 34/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemul național unic pentru apeluri de urgență“.

Amenzi pentru reprezentanții de la PNL și PSD

Un alt conflict la care poliția a fost solicitată s-a desfășurat la Ionești. Aici, polițiștii i-au amendat pe reprezentanții de la PNL și PSD. „În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că doi bărbați s-ar fi jignit reciproc, motiv pentru care ambii au fost sancționați conform Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Nu a fost vorba de agresiune fizică“, a precizat Miruna Prejbeanu.