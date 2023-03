Dotări noi pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj

Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație.

Obiectiv general al proiectului reprezintă „Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a instituțiilor de învățământ aflate în coordonarea județeană, în vederea asigurării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.

– dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul C.J.R.A.E. Gorj.

Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj” are un buget de 1.145.609,34 lei, fără TVA și vizează:

dotarea a 22 săli de clasă cu echipamente IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, dotarea laboratorului IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu; dotarea a 22 săli de clasă cu mobilier specific din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;dotarea cu echipamente și mobilier specific a două cabinete din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu: Cabinet terapie psihomotrică și Cabinet terapie ocupațională și dotarea cu echipamente și mobilier specific a cabinetului aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.