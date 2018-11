Două drumuri județene, închise

Autorităţile judeţene au anunţat închiderea oficială a două drumuri judeţene începând din această săptămână. Măsura se aplică doar pe anumite tronsoane, acestea devenind iarna pericol pentru şoferi. Totodată, autorităţile au precizat că societatea care se ocupă de dezăpezire are pregătită baza pentru a intervenii la orice oră.

Conducerea Consiliului Judeţean a decis închiderea a două drumuri judeţene, fiind vorba de porţiuni de drum din zonele Schela şi Runcu- Valea Sohodolului. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean a precizat că, pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere, de la 1 noiembrie nu se va circula pe sectoarele de drumuri judeţene DJ 664 Schela – limita cu judeţul Hunedoara şi DJ 672 C Runcu – Valea Sohodolului – limita cu judeţul Hunedoara.Tronsoanele vor rămâne închise până pe 15 martie 2019. „Ca în fiecare an, deși vremea pare să ne demonstreze altceva, am luat decizia de a închide aceste tronsoane pe care în condiții de iarnă nu se poate circula. Acest drumuri sunt încadrază la nivel ridicat de risc”, a declarat Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.