Două educatoare de la o grădiniță din Bumbești Jiu, acuzate că i-au dat unei fetițe substanțe care produc somnolența

O femeie, în vârstă de 22 de ani, a depus o sesizare penală împotriva a două educatoare de la o grădiniță din orașul Bumbești Jiu pe care le acuză că i-au administrat fiicei sale substanțe care să-i provoace stări de somnolență. Polițiști le cercetează pe cele două educatoare pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.

„La data de 3 aprilie, Inspectoratul de Politie Judeţean Gorj a fost sesizat de catre o femeie în vârstă de 22 de ani, din Bumbeşti Jiu, cu privire la faptul că la o creşă din localitate, doua educatoare i-ar fi administrat fiicei sale, o substanţă care i-ar provoca somnolenţă.

În cauza a fost întocmit dosar penal in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg Jiu“, a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

DIICOT anchetează mai multe salariate de la DGASPC Gorj

Un alt caz asemănător s-a petrecut la centrele de îngrijire a copiilor cu dizabilități din Gorj. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Gorj s-au sesizat în acest caz și desfășoară o anchetă. Astfel, mai multe angajate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj sunt acuzate că le-au administrat minorilor cu afecțiunile neuro-psihice medicamente cu efect halucinogen, fără a exista prescripție medicală.