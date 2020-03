Dozatoarele cu dezinfectant, piatră de moară pentru primari

Primarii nu au bani pentru a pune dispensere cu dezinfectant în scările de bloc. Edilii susțin că prin astfel de acțiuni se subțiază prea mult bugetul și așa fragil al unităților administrativ teritoriale. Pe de altă parte, autoritățile se tem că nu pot avea niciun control asupra dozatoarelor, care pot dispărea oricând din perete.

În orașe, primarii nu știu cum să aplice cele înscrise în Ordonanța Militară nr. 4 în care este stipulat că autoritățile sunt obligate să asigure montarea de dispozitive cu dezinfectant în toate scările de bloc. La Târgu Jiu sunt peste 1000 de scări de bloc, Romanescu declarând că are de gând să lase în sarcina asociaților aplicarea acestor măsuri. Edilul motivează decizia prin faptul că, oricum, fiecare scară va trebui să gestioneze problema ori de câte ori dispenserul se va goli. „Vom reveni cu un proiect pentru rectificarea bugetului pentru a asigura sumele necesare bunei desfășurări. Noi vom suporta cheltuielile de dezinfecție a tuturor scărilor, iar, în ceea ce privește dozatoarele cu dezinfectant, voi pune in discuție această măsură în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență și cred că este necesară ca această măsură să fie pusă în practică de fiecare asociație de locatari în parte pentru că, pe de o parte, nu o să putem niciodată să le păzim, pe de altă parte atunci când acele recipiente se vor goli asociația trebuie să le umple. Nu pot să stau să verific 1000 de recipiente. Sper să transfer această sarcină asociațiilor de proprietari. Nu ne vom permite să facem aceste lucruri mai ales că se vorbește despre repetarea acțiunilor. Vorbim de acțiuni care înseamnă, în lei vechi, câteva miliarde. Așteptăm clarificări de la nivel central să vedem exact cum punem în aplicare aceste ordonanțe militare”, susține Marcel Romanescu.

Totul e scump

La Motru, edilul susține că se va conforma noilor directive. Nu are o sumă de bani de care să dispună însă susține că va găsi soluții. ”Noi am făcut dezinfecție pe străzi și trotuare. Evident că ne vom conforma și cu dezinfectarea scărilor de bloc. Am căutat deja dispensere și vom lua legătura și cu asociațiile de locatari să vedem cum vom face să umplem aparatele cu acel gel. Este greu să faci o evaluare când nu știi cât trebuie să asiguri. Toate materialele s-au scumpit, nu le găsim, nu pot să spun acum cât ne va costa această perioadă”, a declarat Gigel Jianu, primarul din Motru.

Cadru legal pentru acțiuni de dezinfecție

Primarul din Bumbești Jiu susține că guvernanți ar trebui să-i ajute în această luptă cu coronavirusul și să le permită să facă cu forțe proprii dezinfecția, fără a apela la alte firme. Acest lucru ar însemna o economie semnificativă la buget. „Aceste dezinfecții pe care trebuie să le facem cu anumite substanțe nu pot fi folosite de către noi, o să încercăm să găsim soluții. Sper să se dea un cadrul legal prin care noi, sub supravegherea unui cadrul specializat să poată să facă aceste dezinfecții. Eu am încercat să achiziționez o tonă de clor, încă de acum o lună de zile și furnizorul nu mi-a acceptat cererea pe motiv că nu sunt autorizat să-l folosesc”, susține Constantin Bobaru , edilul din Bumbești Jiu.