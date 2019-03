Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu, cel mai important proiect al deputatului Mihai Weber

Domnule deputat Weber, ați avut momente, în toți acești ani, în care ați crezut că nu veți reuși, când ați avut senzația că vă luptați cu morile de vânt?

Weber: Am avut momente destule, de-a lungul anilor, în care am fost ridiculizat de mulți dintre cei care acum încearcă să-și asume realizarea acestui proiect. Chiar și presa titra la un moment dat, că deputatul Mihai Weber nu știe altceva decât să facă zeci de interpelări în legătură cu proiectul fantezist al drumului expres Craiova-Târgu Jiu. Mulți au râs, mulți n-au crezut că voi reuși. Însă, după aproape 5 ani de demersuri făcute la Ministerul Transporturilor și la Guvern, am obținut fonduri pentru proiectul meu de suflet, Drumul Expres Craiova-Târgu Jiu.

Care este sentimentul care vă încearcă acum că ați reușit să transpuneți în realitate un proiect politic de o importanță majoră pentru gorjeni, un proiect care poate rămâne în istorie ca drumul lui Mihai Weber?

Weber: Sunt mulțumit și fericit că am reușit să mișc lucrurile, iar satisfacția cea mai mare este că am demonstrat că dacă îți dorești cu adevărat să faci lucruri bune pentru comunitate, dacă te lupți și ai argumente, nimic nu este imposibil. În tot acest timp în care am militat pentru necesitatea realizării acestui drum, am pus pe hârtie argumente de necontestat ale oportunității acestui proiect pentru dezvoltarea socio-economică a județului Gorj.

Care sunt etapele ce urmează a fi derulate, de acum înainte?

Weber: Așa cum toată lumea deja știe, acest proiect a primit undă verde și este de importanță maximă faptul că au fost demarate procedurile preliminare prevăzute în legislație, adică studiu de fezabilitate și proiectare.

Această primă etapă a fost cuprinsă în buget, ceea ce confirmă faptul că drumul se va realiza. În acest moment, nu mai există dubii în legătură cu acest aspect.

Weber: Mai mult, CNAIR a afișat anunțul pentru licitația acestei prime etape, etapă care este obligatorie și nu poate fi omisă. Deci, anul acesta se va elabora studiul de fezabilitate și proiectul de execuție.

În cât timp va începe efectiv construcția Drumului Expres?

Weber: În maxim doi ani de zile. Imediat ce se vor finaliza studiul de fezabilitate și proiectul de execuție, se va licita execuția. Știu, mulți vor spune că este mult. Eu zic că este un lucru extraordinar deoarece, conform Master Planului, această etapă era prevăzută pentru 2024. Însă, iată că până atunci există șansa ca acest proiect să fie deja finalizat.

Ce părere aveți de primarii gorjeni, care acum au pornit acea campanie pentru Drumul Expres?

Weber: Ipocrizie. Cei care acum fac tot felul de jocuri de imagine în jurul acestui subiect, cunosc foarte bine etapele legale ale unui astfel de proiect. Mai ales cei care sunt primari. Nu văd care este scopul acestor manifestări, manifestări care vin după anunțul că acest drum a fost aprobat și se că se va realiza.

În opinia mea, toate aceste proteste sunt doar manifestări electorale, populiste și, prin urmare, inutile.

Ar fi fost de ajutor în urmă cu 4-5 ani, când am pornit demersurile pentru aprobarea acestui proiect. La acea vreme nimeni nu s-a arătat interesat să se mi se alăture în susținerea acestui proiect, nu s-au organizat acțiuni civice, deși am explicat de nenumărate ori necesitatea realizării unui astfel de drum expres.