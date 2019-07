Drumul expres Târgu Jiu-Craiova, șantier din 2021

Vești bune pentru infrastructura gorjeană. Lucrările la drumul expres Târgu Jiu –Craiova ar putea începe în 2021. Deputatul de Gorj Mihai Weber susține că prima licitație a fost simplificată pentru ca șantierul să nu fie amânat. „ Am depășit toate acele faze de promisiuni”, susține alesul.

S-a încheiat prima licitație pentru tronsonul Târgu Jiu-Craiova. Ofertanții sunt în număr de trei, în prezent fiind analizate valorile oferite. „Procedura pentru a alegere ofertei s–a încheiat. Sunt trei oferte depuse. Sunt în evaluarea aceste oferte și vom afla curând și câștigătorul. Procedura ridicată pe SEAP a fost nu doar pentru studiu de fezabilitate, cum comentau unii, e vorba de un pachet care include și proiectul de execuție în detaliu. Practic sunt eliminate acele perioade de timp în care era obligatoriu să obții avize, să depui proiectul astfel încât în momentul în care se va încheia această procedură, ofertantul va avea maxim 24 de luni și, din câte am înțeles, eu cred că în maxim un an un an jumate vom avea și soluția propusă ca imediat după aceea să înceapă efectiv execuția lucrării. Am depășit toate acele faze de promisiuni, de scepticism pe care le abordau unii sau alții, suntem în linie dreaptă cu această lucrarea extrem de importantă pentru județul Gorj”, a declarat Mihai Weber.