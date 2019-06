După 15 ani, UM Sadu primește finanțare de la stat. Mihai Weber: „Uzina Mecanică Sadu are viitor”

Bani pentru Uzina Mecanică Sadu. Unitatea strategică a primit sprijinul financiar necesar în vederea realizării procesului de retehnologizare a liniilor de producție. „Uzina Mecanică Sadu are viitor”, susține deputatului PSD Gorj Mihai Weber care a dat o mână de ajutor autorităților din Bumbești Jiu prin lobby-ul făcut la Ministerul Economiei.

Președintele PSD Mihai Weber este convins că acest prim pas reprezintă un nou suflu pentru UM Sadu. Faptul că unitatea a primit suma solicitată denotă ce există interes pentru menținerea activității de producție. „Este exact suma cerută de cei de la UM Sadu, prin solicitarea adresată Ministerului Economiei. Nu a fost tăiat nimic din ceea ce s-a solicitat. Cred că este pentru prima oară în ultimii 15 ani când UM Sadu primește o finanțare. Așa cum am mai spus, noi mergem exact cu faptele, și nu cu promisiuni. Am fost în vizită acolo, am văzut situația Uzinei împreună cu ministrul Economiei, domnul Bădălău, cu primarul localității și conducerea Uzinei. După acea vizită și după solicitările făcute s-a primit finanțarea și cred că este lucrul cel mai important. Putem spune acum că UM Sadu are un viitor. Este vorba în primul an despre anumite echipamente specifice pentru a îmbunătăți o linie existentă și pentru a mări capacitatea. Practic se dublează producția pe linia respectivă, urmând ca anul viitor să fie înlocuită o linie. Un rol special l-a avut primarul Constantin Bobaru, pentru perseverență și implicare”, a declarat președintele PSD Gorj Mihai Weber

127 de milioane de lei

Edilul din Bumbești Jiu consideră și el că mâna întinsă de Ministerul Economiei va aduce doar beneficii unității. Constantin Bobaru susține că este pentru prima dată când cineva își dă girul pentru continuarea activității la UM Sadu. „M-a sunat chiar domnul ministru să îmi spună că a semnat repartiția bugetului, iar UM Sadu a primit tot ce a cerut. Lucrul acesta m-a bucurat, pentru că UM Sadu, prin această perspectivă, poate avea un viitor. Pe fila de buget există un credit bugetar, adică pentru anul acesta, de 21 de milioane de lei, iar pe credite de angajament, UM Sadu are 97 de milioane de lei pentru care se fac documentații anul acesta și se creează o previziune pentru anii viitori. Anul acesta au o sumă de 100.000 de lei pentru a face studiul de fezabilitate pentru acești bani care sunt ca și credit de angajament. În total, credit de angajament și credit bugetar, UM Sadu are 127 de milioane de lei. Zic eu că este o chestiune fără precedent și o alocare din partea Guvernului pentru UM Sadu și pentru industria de apărare care poate să dea un semnal de revigorare și de relansare a industriei de apărare în România. Nu am decât să le mulțumesc domnului ministru și domnului deputat Mihai Weber pentru faptul că au stat aproape de aceste demersuri făcute de mine și de conducerea UM Sadu a declarat primarul din Bumbești Sadu”, Constantin Bobaru.