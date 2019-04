După decizia Consiliului Județean, Romanescu oprește investițiile. Consilier local: „Domnul primar își bate joc în continuare”

Primarul Marcel Romanescu renunță la proiecte de viitor în ceea ce privește dezvoltarea orașului. Edilul este supărat pe motiv că suma repartizată de Consiliul Județean este prea mică în comparație cu nevoile actuale. Din cele 8 milioane de lei cerute, unitatea administrativă a primit doar 1,2 milioane de lei, acest lucru făcându-l pe șeful primăriei Târgu Jiu să afirme că banii s-au împărțit pe criterii politice. Colegii din Consiliul Local nu-i dau dreptate și îi transmit să termine cu văicărelile.

„Am avut întâlniri cu toate direcțiile din cadrul primăriei, ca să împărțim sărăcia. Sunt foarte multe lucruri la care am renunțat. Am lăsat ca prioritate cofinanțarea proiectelor europene, pe PNDL sau la lucrările pe care le-am demarat. Sunt aproape 10 milioane de lei pe care primăria trebuie să le pună la dispoziție pe baza Ordonanței 114. Sunt 1,2 milioane de euro, aproximativ 6 milioane de lei, pe care trebuie să le alocăm pentru fondurile europene și mai e cofinanțarea pe PNDL de vreo 5 milioane de lei. Sunt pus în situația de a împărți sărăcia și de a diminua bugetele inițiale de la toate direcțiile. Am încercat să ne închidem neluând în calcul cele 3,5 milioane de lei pe care ar trebui să le alocăm în condițiile în care CL ar vota proiectul cu creșterea salariilor cu 10%. Acum două săptămâni aveam un deficit de 20 de milioane de lei. După discuțiile purtate cu Serviciul de Gospodărire Comunitară și Serviciul Investiții ajunsesem cu un deficit estimat la 10 milioane de lei. Am avut discuții inițiale cu președintele CJ, de față cu directorii din cadrul primăriei. Acum două săptămâni, de principiu, am stabilit că se vor repartiza sumele în funcție de numărul de locuitori. Pe un calcul matematic la acea vreme, Primăria Târgu Jiu trebuia să primească undeva la 8 milioane de lei. Surprinzător, vineri, în ședința CJ, Târgu Jiul a primit 1,2 milioane de lei. E un mod de a nu da aproape nimic la Târgu Jiu. Nu am solicitat altceva CJ, decât să ne asigure jumătate din partea de cofinanțare. Avem două adrese către CJ. Ne-ar fi trebuit un buget de 16 milioane de lei, doar pe partea de cofinanțare. Mi se pare incorect ca cea mai importantă localitate să primească la nivelul unei comune. Cred că a fost o împărțire strict politică”, a declarat Marcel Romanescu.

Mihai Prunariu: „Văicăreli de doi lei”

Declarațiile primarului îl irită pe consilierul județean Mihai Prunariu care îi reproșează edilului că nu știe să gestioneze banul public. Pesedistul este convins că nu banii sunt problema și își transmite lui Romanescu să miște ceva în oraș pentru a justifica nevoia de fonduri. „Primăria Târgu Jiu a avut un excedent bugetar, adică bani necheltuiți pe anul 2018, de 2,9 milioane de lei. O să mai fie rectificări, discuții în Consiliul Județean (CJ), dar nu cred că stă Primăria Târgu Jiu în banii repartizați de CJ. Decât să repartizăm bani la primăriile care nu cheltuie banii, mai bine repartizăm la primăriile care au nevoie și au probleme mari. În condițiile în care tu nu cheltuiești 2,9 milioane de lei anul trecut, asta înseamnă că nu ți-ai programat foarte bine bugetul și nu ai avut lucrări pe care să cheltuiești banii. Nu trebuie să te mai văicărești că nu ți-a repartizat CJ bani. Astea sunt văicăreli de doi lei! Haideți să derulăm investiții majore la Târgu Jiu. Dați-mi și mie o investiție majoră în Târgu Jiu” .

Din excedent în excedent

De aceiași părere este și consilierul local Eduard Lădaru. Acesta este convins că în ciuda văicărelilor primăria Târgu Jiu va încheia anul, din nou, cu excedent bugetar. „Peste tot, oamenii se uită să vadă eficiența primarului din localitatea respectivă. De vreme ce tu, acum doi ani, ai rămas cu excedent bugetar de 4 milioane de euro, de vreme ce anul trecut, după ce am cheltuit 3 milioane de euro în ultimele două luni pe nimicuri și ai mai rămas cu 1 milion de euro excedent bugetar, nu cum minte domnul primar că au fost 300 de milioane de lei vechi, până la urmă pentru ce să-ți dea banii?! Cofinanțarea este de doar 2%. Păi avem angrenate proiecte europene de 1 miliard de euro ca să nu putem asigura cofinanțarea?! Domnul primar își bate joc în continuare de municipiul Târgu Jiu. Este o persoană care nu știe să gestioneze situația de la Primăria Târgu Jiu și încearcă să dea vina pe toată lumea. Am spus anul trecut că o să rămânem cu excedent bugetar, acum doi ani am spus, la fel, că o să rămânem cu excedent, deși se plângea că nu sunt bani, și anul acesta vom rămâne cu excedent bugetar”, a explicat și consilierul local Eduard Lădaru.

„Trebuie să își drămăluiască bine banii, să vină cu o propunere de buget rezonabilă, iar de la CJ știu că a primit cea mai mare sumă. Toată lumea din județ trebuie să primească bani. CJ a căutat să asigure la toate UAT-urile cofinanțarea pentru proiecte. Eu zic să domnul președinte Cosmin Popescu a făcut o repartizare judicioasă și știe ce necesități sunt în fiecare localitate. Sunt convins că pentru cofinanțarea proiectelor care se vor derula în Târgu Jiu, CJ va ajuta în continuare municipiul Târgu Jiu. În toată lumea asta, începând cu Franța, Italia, Spania, toți primarii se plâng că nu au bani suficienți. Este o boală de care suferă orice primar, de a se jeli că nu are bani suficienți”, a declarat consilierul PSD Cristian Toader Pasti.

Proiecte ratate

Și, pentru a le închide definitiv gura celor care îi reproșează lipsa investițiilor, Romanescu le transmite că va renunța la proiectele sale de viitor. Edilul pune abandonul pe seama banilor. ”Foarte multe din proiectele pe care mi le propusesem să le realizez în acest an nu mai am cum să le realizez. Îmi doream, de exemplu, să cumpăr trei utilaje pe care să le pun la dispoziția Edilitara: o mașină de măturat bulevardele principale, una pentru cartiere și o autoutilitară. A trebuit să le scoatem din buget. Sunt și investiții la care am alocat doar o parte din finanțare. Mă refer la străzile din Iezureni. Vom face în așa fel încât să ducem o parte din finanțare pe 2019 și o parte pe 2020. Voiam să schimb betonul amprentat din centru cu piatră cubică, dar am lăsat doar banii pentru proiectare și studiul de fezabilitate”.