Elev de 10, cu sacrificii! „Am făcut naveta în cei patru ani”

Trei note la 10 la Bacalaureatul din vară. Gorjul bifează și anul acesta medii maxime prin elevii performanți. Liceele care se bucură de notorietate prin prisma notelor obținute de școlari sunt Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” dar și Colegiul Tehnic din Motru.

„Procentul de promovabilitate 61, 27 % care poate să crească ușor după contestații. Anul acesta nu exista niciun liceu cu zero procent de promovabilitate. Cel mai mic procent s-a înregistrat la Liceul Traian Vuia din Târgu Jiu de 6%. Există trei medii de 10 una la Colegiul Național Tudor Vladimirescu una la Colegiul Spiru Haret și una la Colegiul Tehnic Motru. Rezultatele sunt mulțumitoare până la urmă ele reflectă nivelul de pregătire al elevilor la nivelul acesta”, a declarat Marcela Mrejeru, inspector general la Inspectoratul Școlar Județean.

Elev de 10, viitor dascăl

Absolventa Cristina Călescu este unul dintre elevii care au obținut nota maximă la examenul maturității. Fata ne-a dezvăluit secretul rezultatelor sale. Deși ar putea opta pentru orice facultate de prestigiu, Cristina vrea să rămână acasă și să dezvolte și mai mult rodul muncii sale. „ A fost greu dar am muncit foarte mult. Am făcut naveta în cei patru ani. Stau în comuna Ciuperceni, satul Vârtopu și dimineaţa mă trezeam la ora 06.00, mă duceau părinţii în staţie, iar seara mă întorceam tot cu microbuzul. Eu am terminat profilul Pedagogic și mai departe vreau să dau la Facultatea de Litere. Am depus dosar pentru titularizare pe specializarea învățători atât la Gorj cât și în București. Eu mi-aș dori să profesez aici, pentru că aici îmi este bine. Îmi place să lucrez cu copii și sper să reușesc în tot ce mi-am propus. Bacalaureatul a fost un prim pas, nu mă așteptam să iau nota maximă”, a declarat eleva de 10 a Colegiului Național Spiru Haret Cristina Călescu