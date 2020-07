Elev din Gorj, la studii în Marea Britanie

Tinerii sunt valorile românești. Este și cazul lui Vlad Țîr, un absolvent al Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. A susținut examenul de Bacalaureat, iar media obținută de Vlad a fost foarte aprope de nota 10.

Cu astfel de exemplare ne mândrim, însă, de cele mai multe ori, elevii noștri eminenți aleg alte țări pentru a continua studiile. Așa a ales și Vlad. A dori să studieze în Marea Britanie la una dintre cele mai cunoscute universități din lume. A reușit și a fost admis la University of Oxford. Din păcate, astfel de elevi nu rămân în România. De ce? Pentru că statul român nu a fost în stare și nici nu este capabil să țină astfel de valori în țară.

Elevul gorjean este și campion național la multe olimpiade, fiind vorba despre matematică, fizică și informatică. Vlad a povestit cum a reușit să ajungă să studieze la Oxford. ”Acest proces de admitere a început în toamna anului trecut. Toți cei care am vrut să mergem la facultăți în Anglia trebuia să aplicăm pe o platformă online. Acolo ne-am introdus toate datele noastre și să scriem o scrisoare de intenție, iar unul dintre profesorii noștri trebuia să ne elibereze o scrisoare de recomandare. După am susținut un examen de matematică și fizică la București, la începutul lunii octombrie. Apoi, o treime dintre aplicanți, am fost chemați la universitate pentru a susține trei interviuri. La o luna distanță, au ajuns și rezultatele, fiind admis. Am foarte bucuros. Nu cred că olimpiadele sunt un criteriu, ei testează ce ai în cap, nu ce ai făcut până în acel moment”, a spus Vlad Țîr, la Târgu Jiu. Elevul gorjean a vorbit și despre diferențele sistemului de educație dintre Marea Britanie și România. ”Acolo, sistemul de educație este la un alt nivel. Profesorii de acolo sunt recunoscuți la nivel mondial. Elevii care ajung acolo sunt foarte buni, iar nivelul orelor de curs va fi altul, nu ca cel din țara noastră”, a mai spus Vlad.