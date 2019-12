Elevii premiați la olimpiadele și concursurile naționale, răsplătiți de Primăria Târgu Jiu

Elevii de la liceele din Târgu Jiu care au obținut rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele naționale vor fi premiați și în acest an de către Primăria Târgu Jiu. Ședința va avea loc pe data de 20 decembrie.

„Continuăm să premiem elevii târgujieni care au obținut rezultate excepționale, în acest an, la concursuri de prestigiu. Sunt copii cu care ne mândrim și care trebuie motivați. Am plăcerea de a-i invita, alături de cadrele didactice care i-au îndrumat, în data de 20 decembrie, la Ședința Festivă a Consiliului Local, unde vor fi premiați. Am hotărât ca premiul I sau medalia de aur (echipa de fotbal de la Liceul cu Program Sportiv) să primească suma de 12.000 lei, premiul II sau medalia de argint – 4000 lei, premiul III sau medalia de bronz – 3000 de lei, cele două echipe de baschet care au obținut premiul III – 10.000 de lei, iar cei cu mențiune – 1000 lei“, a transmis primarul municipiului Târgu Jiu pe pagina sa de Facebook.

Elevii care vor fi premiați

Următorii elevi vor fi premiați în cadrul ședinței: Giugă Robert Cristian, Colegiul Național ”Spiru Haret” (îndrumat de profesor Dabelea Delia) – argint; Pătrașcu Cătălin, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” (îndrumat de profesor Zaharia Vasile) – mențiune specială; Mereșescu Radu Daniel, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” (îndrumat de profesor Zaharia Vasile) – mențiune specială; Echipa de baschet băieți – gimnaziu – Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” (îndrumat de profesor Răuț Laurențiu) – medalia de bronz; echipa de baschet fete – gimnaziu – Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” (îndrumat de profesor Rădulea Zamfirescu Bogdan) – medalia de bronz; Veisa Răzvan – Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” (îndrumat de profesor Negrea Rodica) – mențiune; Bîrsilă Petronela – Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” (îndrumat de profesor Pasăre Dumitru) – mențiune; Dumitrescu Mark Denisa – Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” (îndrumat de profesor Dumitrescu Florin) – mențiune; Niță Andrei Aurelian – Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” (îndrumat de profesorii Buzerea Marius și Luțaru Iulia) – medalie de argint; Popovici Andreea Raluca – Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” (îndrumat de profesorii Tomulescu Vasilica și Popovici Liana) – medalie de bronz; echipa de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu (gimnaziu) (îndrumător Tîlvescu Valentin) – medalie de aur.