Eliberarea din arest preventiv a conductorului de câini de la Poliția Târgu Jiu, decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție

Procesul privind arestarea preventivă a polițistului Martin Voinescu, conductor canin la Poliția Municipiului Târgu Jiu, se va judeca în această săptămână la Înalta Curte de Casație și Justiție a României. Avocata acestuia a depus contestație împotriva sentinței Curții de Apel Craiova, pe numele lui existând un mandat european de arestare preventivă. Martin Voinescu a fost arestat vineri, 10 ianuarie, pe o perioadă de 15 zile. „Familia și polițistul susțin că nu a fost plecat în afara țării. Am depus, în plus, și anumite înscrisuri, care arată că nu putea să ajungă și să se afle fizic în Germania la momentul la care susțin organele de anchetă că s-ar fi comis furturile. Este vorba de o activitate infracțională în noaptea de 20 spre 21 septembrie, între orele 1,30 și 3 dimineața. Avem termen de judecată pe data de 23 ianuarie până când se vor depune documentele traduse pentru a putea să ne facem apărările. Am formulat contestație împotriva arestării preventive la Înalta Curte de Casație și Justiție și în zilele următoare va fi termen de judecată cu privire la arestarea preventivă“, a spus avocata Mioara Văduva.

Polițistul nu a fost plecat din țară

Polițistul are o serie de probe care-i demonstrează nevinovăția și că a fost arestat pe nedrept: „În data în care este acuzat că a comis furturile, polițistul a fost la serviciu, iar dimineața a cumpărat mâncare pentru câini: „Munca noastră se canalizează pentru a demonstra că nu a părăsit niciodată România, nu a participat la acele furturi care i se impută în Germania. Este conductor de câine. Este un ordin care spune ce trebuie să facă zilnic cu acel câine, care este plimba două ore pe zi, trebuie hrănit două ore pe zi și așa mai departe. Dacă pleacă în concediu sau părăsește țara, trebuia să anunțe pe altcineva să dea de mâncare câinelui. În plus, în dimineața zilei de 21 septembrie, la ora 10,00, el a cumpărat mâncare pentru câine“, a explicat apărătorul agentului de poliție.

Singura legătură între polițist și furturi

Polițistul a vândut o mașină în urmă cu un an și jumătate, iar aceasta ar fi fost folosită, susțin anchetatorii germani, la transportul bunurilor furate. „Singurul lucru care îl acuză și probabil că pe asta se bazează probele este vorba despre un autovehicul înstrăinat în august 2018 unui anume Lăzăroiu Ion. În data de 27 august 2018, Martin Voinescu înstrăineză mașina și în aceeași zi merge la Direcția de Taxe și Impozite din Târgu Jiu și o radiază fiscal, numai că cel care cumpără autoutilitara nu mai merge să și-o înscrie pe numele său. Solicitându-se date despre proprietarii mașinii în care s-au încărcat bunurile sustrase se comunică faptul că este proprietar domnul Martin Voinescu“, a mai precizat avocata Mioara Văduva.