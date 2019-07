Expo Summer Show#2 – mașini tunate, drifturi, concurs și adrenalină la Tg-Jiu

Iubitorii de mașini tunate și drifuri au motive de bucurie. Tg-Jiu va fi gazada unui eveniment fabulos. Mașini tunate, demonstrații de drifuri, adrenalină și viteză sunt motivele pentru care târgujienii sunt aștepați în număr cât mai mare fie ca participanți fie ca simpli spectatori.

Târgu Jiu Car’s organizează în data de 27 iulie 2019, Expo Summer Show#2, care va avea loc pe pista din Târgu Auto Succes.

Cioby, un tânăr de doar 15 ani, pasionat de mașini, viteză și adrenalină, a creat pagina de facebook Târgu Jiu Cars, un loc în care iubitorii de mașini să poată împărtăși experiențe și informații. Doi ani mai târziu a organizat prima expoziție auto care a avut locul în centrul orașului Tg-Jiu unde au participat zeci de pasionați de tunning. Evenimentul a fost un real succes.

Între timp lui Cioby i s-au alăturat alți 20 de tineri iubitori de mașini tunate și împreună organizează evenimentul Expo Summer Show#2 la care vor participa 100 de mașini. Surpriza evenimentul sunt un invitat surpriză și două mașini nemaivăzute până acum.

Categoriile și taxele de de participare sunt următoarele:

– Best Exterior – 15 lei

– Best Interior – 15 lei

– Best Engine – 25 lei

– Best Car Of The Show – 25 lei

– Best Fitment – 15 lei

– Best Rims – 25 lei

– Best Exhaust – 20 lei

– Best Paint – 25 lei

– Best Car Audio – 50 lei

– Best OEM – 25 lei

– Best AIR SUSPENSION – 25 lei

– Best Autohton – 20 lei

Regulament EXPO SUMMER SHOW #2



Participantii sunt obligati:

1. Sa respecte indicatiile organizatoriilor

2. Sa expuna autovehiculele pe intreaga durata a evenimentului incepand cu data de 27/07/2019, fara a le schimba amplasamentul sau a le scoate din spatiul expozitional inainte de finalul evenimentului.

3. La intrarea si la iesirea din incinta spatiului expozitional, conducatorii sunt obligati sa ruleze cu viteza foarte redusa, nu mai mult de 5 km/h, cu atentia sporita si insotiti numai de organizatori.

4. Sa aiba un comportament civilizat pe durata intregii lor prezente la eveniment, abtinandu-se de la orice comportament antisocial sau imoral.

5. Sa nu participe la concursuri neincluse in programul expozitional,organizate intre participanti fara voia sau cunostinta organizatoriilor evenimentului.

6. Sa nu consume bauturi alcoolice pe perioada evenimentului si sa nu se prezinte la eveniment in stare de ebrietate.

7. Sa solicite acordul organizatorului pentru expunerea materialelor publicitate sau de branding (precum pliante, bannere, roll-up-uri, produse, monstre, autocolante, etc.).

Expo Summer Show#2 va începe la orele 9.00 când va avea loc primirea participanților și se va încheia la orele 21.00 cu premierea participanților. Atmosfera va fi întreținută de trupa de dans/spectacol ALL10.

Informații suplimentare dar și înscrieri se pot face pe pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/2258193651105402/