Fără beculețe în fântânile arteziene! Tudor: “ Nu suntem de acord cu acest proiect, probabil este un tun“

Consilierii locali au respins proiectul de hot ărâre inițiat de municipalitate care viza cheltuirea unui milion de euro pentru reabilitarea fântânilor arteziene din centrul Municipiului Târgu Jiu. Este pentru a doua oară când aleșii se opun acestei propuneri. Viceprimarul Adrian Tudor susține că la mijloc ar fi vorba despre un tun susținut de aleșii liberali.

Proiectul primarului de a decora fântânile arteziene cu jocuri de lumini nu a trecut nici de această data. Consilierii majoritari consideră că investiția nu este rentabilă în condițiile în care nevoile cetățenilor sunt altele. “Cu o iresponsabilitate fantastică primarul Romanescu dorește să cheltuiască un million de euro pentru luminițe la fântânile arteziene. Am terminat cu parcările, asfaltarea, semaforizarea și lipseau fântânile luminoase. În rest a rezolvat tot domnul Romanescu. Poate era mai potrivit să fi investit un milion de euro pentru realizarea unor puțuri de adâncime, ca back-up pentru perioadele secetoase. Cred că locuitorii municipiului Târgu Jiu sunt mai interesați de problemele cu care se confruntă zilnic și de soluțiile găsite de primar pentru rezolvarea acestor probleme. Aceasta ar fi fost o soluție. Cu un milion de euro am fi realizat câteva puțuri de mare adâncime care ar fi asigurat necesarul de apă în perioadele secetoase cum a fost în acest an. Mai rămâneau bani și pentru semaforizarea și fluidizarea traficului. Nu suntem de acord cu acest proiect, dar, probabil este un tun pentru că proiectul a mai fost respins odată și s-a revenit cu el”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Prea săraci……

Edilul susține că nu va renunța la acest proiect măreț. “Nu voi renunța la acest proiect. Este vorba despre proiect integrat. Este o firmă specializată din România pe fântâni arteziene, nu poți să aduci pe cineva necalificat. Suntem prea săraci ca să facem lucrări de mântuială! Dacă îmi aprobau acest proiect încercat să găsesc banii la viitorul Guvern, PNL”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Au dat-o pe teatru

Viceprimarul Adrian Tudor susține că din zi în zi este tot mai uimit de atitudinea edilului care uită ce funcție ocupă. “Mă îngrijorează reacția primarului în sedințele de CL, glumițele lui de prost gust, nu suntem la un spectacol de stand-up comedy. A încercat să facă circ , acum încearcă cu stand-up comedy. Să ne arate că este primar, că tot spune că el conduce, să demonstreze acest lucru!,” a mai declarat viceprimarul.