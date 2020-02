Filiala de Sculptura București a UAP din România despre ambasadoarea Zilei Naționale „Constantin Brâncuși” Irina Rimes: “Poate aduce prejudicii serioase imaginii lui C. Brâncuși”

Printr-un comunicat de presă Filiala de Sculptura București a UAP din România se delimitează de decizia Ministerului de a o numi pe Irina Rimes ambasador al Zilei Naționale ”Constantin Brâncuși”. Oficialii filialei susțin că doresc să afle pe baza cărei expertize de specialitate s-a decis alegerea ambasadorului de imagine.

“Filiala de Sculptura București a UAP din România dezaproba modul in care Ministerul Culturii tratează imaginea sculptorului C. Brâncuși. Filiala de Sculptură București a UAP din România își exprimă nemulțumirea prin acest comunicat de presă pentru modul prin care Ministerul Culturii si Muzeul Național de Artă au înțeles să aniversare și să popularizeze Ziua Națională Constantin Brâncuși, care are loc pe data de 19 februarie, ziua de naștere al Sculptorului C. Brâncuși.Pe data de 13.02.2020 Ministerul Culturii a desemnat ca ambasadoarea Zilelor Brâncuși pe cântăreața Irina Rimes. Cântăreața Irina Rimes, desemnată ambasadoarea Zilei Naționale „Constantin Brâncuși” 2020, a declarat joi, la o conferință de presă, că este onorată să dețină acest titlu și că, din această ipostază, este posibil să susțină demersul prin postări online. Artista a spus totuși că nu știe dacă ea e ”cea mai bună alegere” în acest sens. Fără a aduce vreun prejudiciu persoanei și cântăreței I. Rimes, a cărei popularitate poate fi un factor important din decizia nefericită de marketing al persoanelor competente de la Ministerul Culturii de a o desemna ca ambasadoare al acestui eveniment, dorim să atragem atenția, ca modul acesta nefericit de asociere al numelui celebrului sculptor român cu industria de divertisment, poate aduce serioase prejudicii atât imaginii lui C Brâncuși, cât si modului in care este privită sculptura și întreagă breaslă a sculptorilor. Filiala de Sculptură București a UAP din România declină decizia Ministerului Culturii și dorește să afle pe baza cărei expertize de specialitate s-a decis alegerea ambasadorului de imagine. Dorim totodată să aflăm dacă au fost consultați experții din domeniul artelor vizuale, istoria artei, criticii de specialitate și mai cu seamă artiști plastici profesioniști din domeniul sculpturii? Dorim să aducem la cunoștința publicului, că se fac eforturi și demersuri pentru a populariza atât sculptura românească în general cât mai cu seamă de a face cunoscut lumii întregi personalitatea și opera sculptorului C Brâncuși, eforturi care de regula rămân nesoluționate din lipsa de fonduri exact de la Ministerul Culturii”, a transmis UAP București.

“Reușim doar să-l ieftinim”

Alegerea ministrului Culturii a atras mii de comentarii negative la adresa cântăreței. Pe rețelele de socializare au curs râuri de comentarii. La Gorj situația este văzută ca o lipsă de comunicare. Viceprimarul Adrian Tudor susține că alte variante erau mai bine primite de public. „Nu am înțeles care e strategia Ministerului pentru a face un astfel de demers. Cred că atunci când faci astfel de acțiuni, care să țină prima pagină a presei, fie și contestată, ei își ascund neputința în a face ceva concret pentru Constantin Brâncuși. Putea fi un sportiv, gen Simon Halep sau puteam avea în acest proiect oameni de cultură apreciați în tară și în străinătate. Știți foarte bine că la Târgu Jiu aducem anual Turneul Stradivarius. Violonistul Alexandru Tomescu este un artist invitat în toată lumea și vorbește de fiecare dată despre Târgu Jiu, făcând acest lucru din iubire despre oraș. Nu am văzut nicio logică în demersul ministrului în a desemna un astfel de ambasador pentru a-l reprezenta pe Constantin Brâncuși. Eu cred că Brâncuși se reprezintă singur, asta a făcut și de asta este atât de mare! În rest, reușim doar să-l ieftinim când venim cu astfel de inițiative”, susține viceprimarul Adrian Tudor.

Radu Istudor