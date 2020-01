Finanțele Publice Gorj scot la vânzare autoturisme la prețuri începând cu 850 lei

ANAF scoate la vânzare numeroase bunuri confiscate de la rău-platnici, cele mai multe mașini, care sunt oferite prin licitație de către autoritatea fiscală din Gorj, pentru recuperarea prejudiciilor.

Luna acesata, mai precis în ziua de 22 ianuarie, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice-Gorj, se vor vinde prin licitaţie publică câteva autovehicule la prețuri incredibile.

Cea mai ieftină mașină din lista publicată pe site-ul autorității este o DACIA 1310 CLU break, an fabricatie 2002, motor-benzina, la prețul de 850 lei, fără TVA.

În parcul ANAF Gorj mai există spre valorificare și un autoturism AUDI A4, an fabricație 1996, evaluat la prețul de 4800 lei, o autoutilitară marca MAN, tip: TG460 A, an fabricație 2002, motor-diesel, la prețul de 14.950 lei, un autoturism FORD MONDEO, an fabricație 2006, motor-diesel, la prețul de 5850 lei, un autoturism FORD GALAXY, an fabricație 1999, motor-benzină, preț 3750 lei și un autoturism FIAT STILO, an fabricație 2002, motor- benzină, la prețul de 5025 lei. De menținat este faptul că prețurile nu conțin TVA.

Bunurile sunt valorificate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice-Gorj, prin licitație publică. Cei interesați sunt așteptați până în data de 22 ianuarie la sediul din Târgu Jiu, strada Siret, nr.6, camera nr.103, și să prezinte oferte de cumpărare.