Florescu despre Stan: Este singurul primar din județul Gorj cu care nu pot să port un dialog

Prefectul așteaptă cu nerăbdare rezultatele controalelor financiare ce au loc la Albeni. În urma discuțiilor în contradictoriu și scandalurilor care sunt la ordinea zilei în comuna gorjeană, Cipirian Florescu a cerut organelor abilitate să facă verificări în ceea ce privește modul de cheltuire al banului public.

După ce și-a anunțat localnicii că taie curentul pentru că nu mai are bani la buget, Ionuț Stan s-a ales cu controale pe cap. Pentru că gura bate …..bugetul, prefectul așteaptă acum să vadă dacă cele prezentate de edilul contestat sunt adevărate. „Am spus că voi aștepta rezultatele controalelor instituțiilor care au demarat verificările la Primăria Albeni. Am avut o discuție și cu doi dintre șefii instituțiilor care pot să verifice modul de desfășurare a activității. Am promisiunea că în scurt timp se vor face rapoartele și voi ști și eu ce am de făcut pe mai departe. Deocamdată, instituțiile abilitate trebuie să verifice modul în care s-au cheltuit banii, modul în care se desfășoară activitatea din punct de vedere al Codului Muncii în cadrul Primăriei Albeni și așa mai departe. Sunt chestiuni care nu pot fi tratate cu superficialitate și de asta nici nu insist foarte tare în a-i grăbi să încheie acțiunile de verificare”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.

Fără dialog

Prefectul susține că nu prea discută cu edilul din Albeni și atunci când o face discuțiile sunt la subiect. „Nu am mai discutat cu domnul Stan. Nu am dialog cu domnul primar, din păcate. Este singurul primar din județul Gorj cu care nu pot să port un dialog. Ultimul pe care l-am avut a fost în ceea ce privea organizarea referendumului și mi-a lăsat un gust amar comunicarea cu domnia sa. Evit pe cât posibil, iar dacă este nevoie să colaborăm o facem strict instituțional”, a mai adăugat oficialul.