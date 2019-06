Forajul abandonat cu apă termală de la Câlnic va fi preluat de Primărie

Conducerea Primăria comunei Câlnic intenționează să preia, cu titlul gratuit, de la societatea Petrom, forajul din satul Vlădoi, din care izvorăște tot timpul apă termală. Aici, localnici vin și fac baie. „O să solicităm societăţii Petrom preluarea forajului cu titlu gratuit, după care să încheiem un parteneriat public-privat cu toţi proprietarii de teren de acolo ca să dezvoltăm zona. Sonda are o zonă de protecţie, dar nu se poate face nimic fără terenurile din jurul acesteia. Sper să-i facem pe cetăţeni să înţeleagă că este în interesul localităţii care această sursă să vie valorificată“, a declarat primarul comunei Câlnic, Dumitru Vulpe.

Prețul terenurilor a explodat după ce doi investitori au vrut să le cumpere

Doi investitori au dorit să construiască o bază de tratament, dar preţurile terenurilor din jurul forajului au crescut. „Au fost doi investitori care au intenționat să dezvolte zona. Voiau să realizeze o micro stațiune, cu bazine de înot, spații de cazare și de tratament, dar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesară o suprafață de 1,5-2 hectare de pământ. Oamenii care dețin proprietăți în zonă au solicitat prețuri exorbitante pentru terenurile din vecinătate, astfel că investitorii au renunțat.”, a precizat Dumitru Vulpe.

După ce se va prelua forajul și se va obține licențierea, autoritățile locale vor demara din nou negocieri cu proprietarii terenurilor în vederea încheierii unui parteneriat public-privat astfel încât, zona, cu un mare potențial turistic, să poată fi transformată în stațiune.

„Apa termală are o temperatură de aproximativ 37 de grade Celsius“

„Forajul este făcut în urmă cu aproximativ 40 de ani. Apa termală are o temperatură de aproximativ 37 de grade Celsius. Are şi proprietăţi terapeutice, dar nu sunt verificate. Locuitorii merg şi fac baie acolo și spun că se simt foarte bine. Unul dintre investitorii care au vrut să dezvolte zona a dus apa la analize şi mi-a spus că are proprietăţi asemănătoare cu cea de la Băile Bala“, a spus primarul Dumitru Vulpe.