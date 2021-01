Fostul director de la CNTV: „Schimbările directorilor de școli au fost făcute în mod discreționar“

Numirea directorilor de școli este criticată și de fostul director al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu“. Dorin Tașcău, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, spune că nu era momentul oportun pentru astfel de schimbări și că se putea organiza un concurs în vara anului următor: „Cred că era bine ca în majoritatea școlilor directorii care au promovat concursul să-și continue activitatea printr-un act adițional la contractul de management până la încheierea anului școlar. În perioada aceasta era timp suficient pentru a se scoate la concurs aceste posturi.

Nu văd de ce profesorul care a ocupat timp patru ani postul de conducere și avea calificative foarte bune nu li se putea prelungi mandatul de manager până la organizarea unui nou concurs.

Nu am avut informați că aș fi fost schimbat dacă nu plecam la Consiliul Județean. Nu am crezut că Inspectoratul școlar, nu doar de la noi, ci și din toată țara, se va apuca de schimbări în an pandemic intersemestrial, când școala era organizată. Nu are legătură cu politicul. Nu vreau să spun că au fost schimbați politic directorii. Eu vorbesc din punct de vedere administrativ“, a precizat, la Radio Impact, Dorin Tașcău.

Activitatea școlilor va fi bulversată

Dorin Tașcău susține că schimbările vor bulversa activitatea din unitățile de învățământ: „E clar că au fost făcute discreționar aceste schimbări. Și oamenii care au fost numiți sunt oameni de școală și lucrează în sistem, iar în cea mai mare parte vor face treaba, dar se bulversează activitatea și e vorba de schimbări de încadrări. Profesorul care vine director se detașează de pe funcția de director și rămân niște ore, iar cel care nu mai este director trebuia să ia ore ca să-și completeze norma“.