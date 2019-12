Fostul și actualul director adjunct al Direcției Sanitar Veterninare Gorj, în vizorul DNA

Florin Gorcea, fostul director adjunct al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, în prezent medic veterinar în Piața Centrală din Târgu Jiu, precum și actualul director executiv adjunct, Robert Spânu, se află în vizorul DNA Craiova. Cei doi au fost chemați să dea declarații în fața unui polițist judiciar. Potrivit unor informații din rândul anchetatorilor, faptele care fac obiectul dosarului penal vizează un control făcut de cei doi la hala de carne din Piața Centrală, precum și o serie de interceptări ale unor convorbiri telefonice purtate cu un om de afaceri care desfășoară o activitate comercială în hală. De asemenea, Gorcea ar mai fi verificat cu privire la eliberarea fără drept a unui document către un apicultor din comuna Crușeț, care a suferit, anul trecut, o condamnare pentru fraudă din fondurile APIA. „Am fost chemai mai demult la Craiova. Am calitatea de martor. Este un dosar. Am fost întrebat despre modul în care am făcut controalele, cu cine am vorbit la telefon, ce am făcut și ce am dres. Nu mi s-a adus nimic la cunoștință cu privire la începerea urmăririi penale sau în legătură cu o altă măsură. Trebuia să răspund în calitate de martor eu și cu un alt coleg de-al meu, actualul director adjunct. Noi doi am fost chemați. Am înțeles că au fost o serie de controale la hala de carne de către DIICOT și s-au disjuns anumite probleme care ar fi de competența DNA. Noi fiind funcționari publici, am fost chemați pentru că am vorbit cu patronul în perioada respectivă la telefon. (…) Nu sunt vinovat de vreo faptă și, dacă se constata ceva, aș fi fost suspendat“, a spus Florin Gorcea.

Robert Spânu nu a putut fi contactat pentru a da lămuriri cu privire la dosarul înregistrat la DNA Craiova.

De asemenea, omul de afaceri Constantin Bicheru a spus că a fost și el chemat la Craiova pentru a da declarații în dosarul de la DNA: „Nu are nicio legătură cu controlul care s-a făcut de către reprezentanții de la DSV la hală. Am fost chemat în calitate de martor. Nu am fost întrebat despre acel control. Am fost întrebat de anumite convorbiri telefonice. M-a întrebat și de domnul Gorcea. Era vorba de o situație din martie 2018, din ce mi s-a spus“.