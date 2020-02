Fostul viceprimar al comunei Bălești, reclamat penal că a construit abuziv un gard pe terenul vecinului

Fostul viceprimar al comunei Bălești este acuzat că a construit un gard pe proprietatea vecinului său, Gheorghe Mălăescu. Acesta a depus o sesizare penală împotriva lui Cătălin Stolojanu și a mamei lui la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru comiterea infracțiunii de tulburare de posesie. Gheorghe Mălăescu spune că deține titlu de proprietate pe terenul său pe care se află și o casă, iar fostul viceprimar a intrat în mod abuziv pe pământul pe care îl deține: „Am o proprietate în comuna Bălești, o casă cu terenul aferent în parcela 1417, tarlaua 36, iar vecinul meu, Cătălin Stolojanu, fost viceprimar al comunei Bălești a construit în interiorul curții mele un gard, ocupându-mi 6,5 metri pe lățimea de 18 metri și pe lungimea de 55. Mi-a ocupat terenul în mod abuziv, pentru că nu are vreun act. Dețin toate actele legale, autorizație de construcție și toate actele de proprietate“.

Fostul viceprimar susține că a câștigat în instanța de judecată

În schimb, fostul viceprimar al localității Bălești susține că s-a judecat cu vecinul său și că are hotărâre judecătorească: „Domnul Mălăescu nu mai are act de proprietate. Eu am câștigat terenul în instanța de judecată prin hotărâre definitivă, iar terenul este al meu, nu al dânsului așa cum afirmă. Terenul este al meu prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. El nu vrea să-și facă nici cadastrul. Am făcut acțiune și pe tema asta să mă autorizeze pe mine ca să le fac în numele lui. Va urma să refac cadastrul pe terenul respectiv. Domnul Mălăescu nu mai are terenul, dar nu vrea să înțeleagă“.