Funcționara de la Primăria Albeni terorizată de primar a ajuns în spital

Viorica Băltărețu, funcționară în cadrul Primăriei Albeni, a ajuns la spital, săptămâna trecută, după ce a mers pe jos peste 15 kilometri. Femeia este supusă unui regim de teroare de către primarul localității, Ionuț Stan, care vrea s-o determine să își dea demisia. Astfel, aceasta este trimis în fiecare zi în cele mai îndepărtate sate, pentru a le duce localnicilor înștiințări de plată, cu toate că multe sate sunt părăsite și nu are cine să primească documentele. Viorica Băltărețu nu are voie să se deplaseze cu mașina, ci doar pe jos, aceasta fiind nevoită să parcurgă în fiecare zi între 12 și 16 kilometri pe zi. „În fiecare zi mă trimite în Doseni și Bârzeiu de Gilort zilnic. Când mă întorceam, pur și simplu mi s-a făcut rău și simțeam că nu pot să ajung până la serviciu. La Primărie, pentru că eu stau singură într-un așa zis birou și nu are nimeni voie să stea de vorbă cu mine, am vrut să plec la spital. Am plecat cu mașina personală, dar, pe drum, mi-am dat seama că nu pot să mai conduc. La jumătatea drumului, am tras pe dreapta. Nu mai știu ce s-a întâmplat. M-am trezit și l-am sunat pe soțul meu să vină după mine că îmi este rău. Am ajuns în stadiu de epuizare și fizică, și psihică după câte mi se întâmplă. Cred că nu o să mai pot face față“.

Luată în derâdere de primar

Femeia susține că a fost umilită în următoarea zi de primar într-o ședință, iar pentru ziua de ieri în care a mers la spital a fost trecută absentă, deși a plecat după-amiaza, la ora 15,00. Viorica Băltărețu spune că nu o să renunțe și că nu o să-și dea demisia de la Primăria Albeni: „Cred că până la urmă o să mă găsească moartă prin pădure. La raport, a făcut mișto de mine. A spus că mi s-a făcut rău că am mâncat ouă prea multe și că ar fi bine dacă i-aș face pantofii. Așa mă umilește de față cu toată lumea. În nici un caz, nu o să-mi dau demisia“.

Funcționara este izolată într-un birou, denumit de angajați „Reeducare“. „Biroul se află într-o cameră căreia i se spune de cei care au trecut pe acolo «Reeducare». Nu are voie să vină nimeni în birou și nu vorbește nimeni cu noi“, a mai povestit îngrozită femeia.

Viorica Băltărețu a avut o serie de conflicte cu Ionuț Stan. Aceasta a depus și o plângere penală împotriva primarului, pentru că ar fi agresat-o. Ionuț Stan este cunoscut prin abuzurile pe care le comite asupra angajaților. El este cercetat în mai multe dosare penale. Într-unul dintre acestea este acuzat că a șantajat-o pe doctorița de la Centrul de permanență.