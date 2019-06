Funcționară din Primăria Albeni, scoasă pe holul instituției, pentru că a refuzat să elibereze o adeverință

Încă o angajată a Primăriei Albeni este pedepsită de către primarul Ionuț Stan. Mihaela Machidon, casieră, a fost scoasă din birou și nevoită să stea în holul instituției, pentru că a refuzat să elibereze un document despre care funcționara consideră că nu îndeplinește condițiile de legalitate. Aceasta s-a întors din concediul de odihnă care i-a fost impus, după care s-a trezit scoasă din birou, acum aflându-se pe holul primăriei. „Am venit din concediu de odihnă pe data de 12 iunie. În prima ședință de lucru mi-a spus să predat biroul și documentele. Am spus că nu sunt ale mele de acasă și că le predau, dar să mi se spună motivul pentru care le predau și cui le predau. Când am fost plecată în teren a făcut o comisie formată din patru-cinci angajați, s-a intrat în birou și mi s-a luat calculatorul, iar când am venit din teren era ușa încuiată și sănătate. De atunci stau pe hol și nu am acces la sistemul informatic“, ne-a spus angajata.

„Mi-a cerut să fac o ilegalitate“

Mihaela Machidon a intrat în conflict cu primarul Ionuț Stan după ce acesta i-a cerut să elibereze un document despre care funcționara susține că nu îndeplinește condițiile de legalitate și a refuzat: Pe 16 mai a venit o cerere de radiere a unui autoturism la o persoană și când am vrut să operez în programul informatic avea datorii de 40 milioane de lei vechi. I-am adus la cunoștință domnului primar și mi-a spus că de mâine să merg pe teren opt ore pe zi. Eu cred că mi-a cerut să fac o ilegalitate. În Codul Fiscal se menționează clar că nu se scade dacă sunt datorii de orice fel“, a mai relatat Mihaela Machidon.

Femeia a fost obligată de primarul Stan să meargă în teren pe jos în cele mai îndepărtate sate pe toată perioada programului de lucru, fără să aibă voie să folosească mașina personală. Aceeași pedeapsă este aplicată și funcționarei Viorica Băltărețu.