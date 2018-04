Gigel Jianu caută soluții pentru a reintroduce trenul Craiova-Motru

Primarul din Motru caută soluții pentru a reintroduce trenul de călători pe ruta Craiova-Motru, după ce compania de transport feroviar a suspendat cursa la începutul acestei luni. Gigel Jianu a făcut demersuri la Ministerul Transporturilor pentru ca CFR Călători să preia această cursă foarte importantă pentru motrenii care vor să ajungă ieftin până la Craiova.

Numărul mic de călători a făcut ca societatea privată ce asigura transportul motrenilor pe calea ferată până la Craiova să funcționeze în pierdere. Primarul Gigel Jianu spune că operatorul a fost nevoit să renunțe la cursă, dar că se caută soluții la cel mai înalt nivel. „Societatea Softrans, care funcționa în pierdere de aproximativ trei ani, a decis să renunțe la cursa pe traseul Motru-Craiova și retur. Înregistra o pierdere de 200 de mii de euro pe an și nu au mai putut să meargă cu astfel de pierderi. Fiind firmă privată, nu pot funcționa în pierdere la nesfârșit sau să compenseze pierderea de la Motru cu un câștig din altă parte. Am luat legătura la Ministerul Transporturilor, am făcut o solicitare împreună cu primarii din zonă, am luat legătura și cu parlamentarii de Gorj când au fost la Motru și mi-au promis că fac toate demersurile ca CFR Călători să preia această cursă. De la 1 aprilie trenul nu mai circulă pe acest traseu”, a declarat primarul Gigel Jianu.

„Tarifele sunt mult mai mari”

Jianu spune că alternativa transportului rutier este mult mai scumpă, dar speră ca promisiunile parlamentarilor de a-i ajuta pe motreni să se concretizeze. „Cei care foloseau trenul sunt nemulțumiți, pentru că alternativa este transportul cu autobuzul sau cu microbuzul, iar tarifele sunt mult mai mari, chiar duble față de tariful practicat pe calea ferată. Pentru mine este o problemă dacă și un cetățean este afectat într-un fel sau altul, dar trebuie privite lucrurile și prin prisma celor care operează pe acest traseu. Acesta este și motivul pentru care am apelat la parlamentarii de Gorj, să se găsească o soluție la Ministerul Transporturilor ca această cursă să fie reluată. Domnii parlamentari au spus că vor căuta soluții pentru a rezolva această problemă”, a mai adăugat primarul din Motru.