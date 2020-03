Gorjean aflat în carantină în hotelul Stadionului Municipal: „Mâncarea este sub orice critică“

Cristi, un târgujian în vârstă de 50 de ani care se află în carantină în hotelul Stadionului Municipal Târgu Jiu, se plânge de mâncarea pe care o primește în ultimele zile. Acesta este printre primele persoane care au fost introduse în carantină. El a venit în urmă cu zece zile din Italia, din Roma. I s-a făcut testul pentru COVID-19 și rezultatul a fost negativ. Cu toate acestea, Cristi trebuie să stea în carantină o perioadă de 14 zile.

„Dacă în primele zile, mâncarea a fost bună, fiind o surpriză și pentru mine, de vreo două-trei zile am constatat că vine o mâncare extraordinar de proastă. Sunt nemulțumit de calitatea hranei. Este sub orice critică. Mai mult decât atât, și caserola este proastă calitate. Când am vrut s-o deschid, s-a rupt și a căzut în mâncare. Cred că aici se face o afacere, pentru că am văzut că Guvernul alocă o sumă de 200 de lei pentru o persoană aflată în carantină. M-am adresat reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Gorj și mi-au spus că ne oferă mâncarea care este adusă. Cine verifică, atunci calitatea mâncării și dacă respectă un anumit gramaj. Azi-dimineață (n.r. – ieri dimineață) ne-au dat două sandwich-uri și un măr. La prânz a fost o ciorbă și un ghiveci cu un copănel de pui. Eu nu vreau să mă îngraș aici, dar banii nu sunt folosiți în mod corespunzător. De trei-patru zile, lucrurile s-au schimbat. Este ca la noi în România, unde minunile durează trei zile“.

Adrian Drulă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Târgu Jiu, spune că DSP Gorj poate să verifice calitatea hranei: „Dacă există nemulțumiri trebuie să-i contacteze pe reprezentanții DSP. Sunt numere afișate unde pot să sune. 50 de lei pe zi achită Primăria Târgu Jiu pentru hrana celor aflați în carantină și în izolare la domiciliu“.

Mâncarea este asigurată de firma omului de afaceri Călin Lemnaru.

„Trebuie să stai între patru pereți“

Târgujianul spune că este destul de dificil în carantină, pentru că nu are voie să plece din cameră: „Îmi este greu să stau aici. Am trei copii de crescut acasă. Este un chin. Sunt și familii în carantină. Este o familie lângă mine care are un copil de doi ani. Nu sunt televizoare în camere. Trebuie să stai între patru pereți. Aș vrea să fac o mișcare, dar nu se poate. Nu poți să ieși din cameră“.

Vrea să se întoarcă în Italia

Cristi lucrează de șapte ani în Italia și vrea să se întoarcă după ce se termină situația generată de pandemia cu coronavirus. „Acolo poți să mai pui un ban deoparte. Aici nu poți să faci acest lucru. Tot venitul merge în consum“. Acesta spune că au intrat multe persoane în țară fără să declare corect de unde vin: „Când a venit, la graniță erau trei mașini. Unul a declarat că a venit din Italia și l-au oprit, iar ceilalți când au auzit au spus că vin din Spania și au trecut. S-au dus acasă“.