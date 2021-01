Gorjul reciclează și anul acesta!

Campania de de colectare DEEE-uri (electrocasnice vechi) continua, în județul Gorj, și anul acesta. Programul se dorește a fi derulat în toate localitățile din Gorj. În 2020 doar 50 de comune au luat parte la această acțiune.

“Sperăm că în urma acestei campanii, pe care o vom organiza și anul acesta, să colectăm o cantitate mult mai mare de electrocasnice vechi în comparație cu anul 2020, atunci când am reușit să strângem aproxiamtiv 108 tone, cu mult peste cantitatea stabilită inițial. Acest proiect a crescut de la an la an și asta ne bucură, Gorjul fiind printre singurele județe din România în care s-a reușit acest lucru…în anul 2018 campania s-a desfășurat doar în Târgu Jiu, în 2019 campania s-a desfășurat doar în 35 de localități din județ, iar anul trecut am reușit să implementăm acest proiect în 50 de localități”, a transmis conducerea Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor.