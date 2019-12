Grigorescu la Prefectura Gorj, Arjoca la Primăria Târgu Jiu

Noul prefect a fost instalat în funcție. Gheorghe Grigorescu a fost învestit de Guvernul Orban, ieri, alături de alți opt înalți funcționari publici din alte județe ale țării.

Evenimentul de învestire a avut loc prin intermediul unei videoconferințe. Noul subprefect are o experiență în administrația publică de peste 25 de ani, acesta fiind și motivul pentru care a fost ales să ocupe acest post cu caracter temporal. „Presupun că profesionalismul de care am dat dovadă în perioada de 28 de ani de muncă a contat foarte mult. Am lucrat la Garda Financiară apoi la Direcția Fiscală. Sunt emoții, este o provocare pentru mine, au mai fost provocări dar nu la un nivel atât de înalt, dar, sunt sigur că voi face față și voi duce mandatul de subprefect în condiții normale. Voi face politica Guvernului pentru administrația și cetățenii din județul Gorj”, a declarat Gheorghe Grigorescu.

Schimb de funcții

Între timp vechiul subprefect, Sorin Arjoca, s-a reîntors pe vechea funcție, un post în administrația locală a Primăriei Municipiului Târgu Jiu. „ A venit și m-a informat că revine la locul de muncă permanent pentru că postul de subprefect era unul temporar. Este angajatul Direcției de Resurse Umane din cadrul Compartimentului de Informare a Cetățeanului (CIC) . Sarcinile sunt trecute în fișa postului, post creat atunci când s-a transferat de la Primăria Tismana”, a declarat primarul Marcel Romanescu.